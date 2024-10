Tego jeszcze nie grali. Steczkowska oczarowana Górniak. A wszystko przez mężczyznę!

Totalnie odmieniona Ida Nowakowska! Po blondzie nie ma śladu, ale nie wróciła też do ciemnych włosów. Co za kolor!

Doskonały początek odcinka zapewnił tym razem Piotr Gąsowski jako Król Gąs, który na scenie show „Twoja twarz brzmi znajomo” wyginał śmiało ciało. A potem było jeszcze ciekawiej.

Zwycięzca i punktacja w 5. odcinku TTBZ

Piąty odcinek należał do niego! Kuba Szyperski został Edytą Górniak i wprawił wszystkich w osłupienie. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał Fundacji Nasze Dzieci z kliniki onkologii w CMD.

To jest dobry czas, żeby się przytulić. Pójdziesz ze mną na tę herbatkę? To jest historyczny moment - powiedziała rozbawiona Justyna Steczkowska, po czym przeszła do oceny kreacji – wracając do twojego wykonania, miałeś wiele dźwięków, takich jak Edyta Górniak i ten ruch, te włosy, to wszystko takie idealne. Jesteś prawdziwą diwą. Brawo dla ciebie. Super!

A jak prezentował się ranking 5. odcinka?

Tabela wyników:

Kuba Szyperski Reni Jusis Damian Kret Barbara Wypych Joanna Osyda Patricia Kazadi Aleksander Sikora Bartek Wrona

Olek Sikora jako Tadeusz Nalepa, Joanna Osyda jako Artemas

Aleksander Sikora wystąpił tym razem jako poważny, melancholijny artysta bluesowy, Tadeusz Nalepa. Czy odpowiednio skupił się na utworze „Kiedy byłem małym chłopcem”?

Postęp z grą na gitarze jest niesamowity. Jako że wiemy, że ty nigdy nie grałeś na gitarze, to tym większy szacun i dla ciebie i dla twojego nauczyciela. Duże brawa. I bardzo mi się podoba, jak zaśpiewałeś. Troszkę przebijał mi Sikora, ale wole Sikora niż Wróbel. Super to było, gratuluję, bardzo fajny występ

– ocenił zadowolony Piotr Gąsowski.

Joanna Osyda wylosowała męską rolę i przeistoczyła się w mroczną postać. Jak wypadła jako Artemas w piosence „I like the way tou kiss me”?

Joanno, uwielbiam Twoją plastyczność na scenie. Jesteś jak plastelina. Ruchowo zawsze jesteś top i faceci dobrze ci idą. Bardzo mi się podobało

– stwierdził Stefano Terrazzino.

Patrycja Kazadi w duecie z przyjacielem jako Stevie Wonder i Paul McCartney, Bartek Wrona jako król hip hopu

Patricja Kazadi zaśpiewała z przyjacielem, Mariuszem Ostrowskim piosenkę „Ebony and Ivory”, pokazując się w niezwykłych rolach, jako Stevie Wonder i Paul McCartney. Zaczarowali?

Od pierwszego odcinka trzymasz poziom, jesteś profesjonalistką. Dzisiejszy wstęp to była taka lekkość. I razem z Mariuszem pięknie razem współgraliście. Dziękuję za tę harmonię dzisiaj

– pochwalił Stefano Terrazzino.

Bartek Wrona przeistoczył się w gwiazdę hip hopu. Post Malone stanął na scenie i zaśpiewał w ciele Bartka „Better now”. Był wiarygodny?

To był bardzo energetyczny występ i fajnie, że skakałeś, zachęcałeś publiczność. Wszystko było super. Gdybyś dodał do tego jeszcze idealnie podparty przeponą dźwięk, to byłoby na 10. A tak to jest może na 9

– skwitowała Justyna Steczkowska.

Damian Kret zdzierał gardło jako James Hetfield

Damian Kret wreszcie dostał od „grzyba” okazję, żeby pokazać się z zupełnie innej strony. James Hetfield z zespołu Matallica to potężne wyzwanie. Czy znany na całym świecie utwór „Nothing else matters” nie pokonał Damiana?

Kreciku, byłeś dziś lwem. Ta metamorfoza była potężna. To jest to, co nas tu zauroczyło i wbiło w fotel, natomiast referencja, którą dostaliśmy troszkę mniej harczała. Ale jednka ten heavy metal ma w sobie coś ekscytującego, jak opera

– powiedziała pół żartem, pół serio Małgorzata Walewska.

Reni Jusis w roli Edyty Geppert, Basia Wypych jako Katy Perry

Reni Jusis wylosowała mocny utwór „Och, życie kocham cię nad życie” znakomitej piosenkarki Edyty Gepert. Jak ją oceniono?

Rozwaliłaś mnie zupełnie. Bardzo dobrze znam Edytę i wielokrotnie miałem zaszczyt z nią występować. Przez chwilę nawet nie pomyślałem, że to nie jest Edyta. To była twoja spowiedź ustami Edyty Gepert. To jest coś, co jest w tym programie szczytem możliwości. Bardzo ci za to dziękuję

– podsumował zupełnie rozklejony Piotr Gąsowski.

W roli Katy Perry zobaczyliśmy Barbarę Wypych, która zaśpiewała jej barwny wesoły hit „Teenage dream”. Co na to jury?

Byłaś w pełni aktorsko Katy. Słodka i wdzięczna przy tej ilości ruchu. Ja bym poległa, gdyby mi się coś kręciło, wirowało… Naprawdę był to występ godny dobrej oceny. Jesteś Basiu coraz lepsza i coraz bardziej odważna. I to jest to, co jest w tym programie bardzo ważne i wydaje mi się, że osobiście też dla ciebie

– oceniła Justyna Steczkowska.

