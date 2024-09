"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Ten występ powalił jurorów na kolana! Zasłużona wygrana

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" od dawna cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Szybko zyskał miano jednego z ciekawszych talent show w polskiej telewizji. Formuła jest prosta, ale pełna emocji: znani artyści i celebryci wcielają się w największe gwiazdy muzyki, zarówno polskie, jak i zagraniczne, wykonując ich największe przeboje.

Obecnie na antenie Polsatu emitowana jest 21 edycja programu. Do ekipy "TTBZ" po latach przerwy wróciła Agnieszka Hyży, a także zupełnie nowi jurorzy - Stefano Terrazzino oraz Justyna Steczkowska. Z kolei na liście uczestników znaleźni się: Patricia Kazadi, Damian Kret, Reni Jusis, Joanna Osyda, Bartek Wrona, Barbara Wypych, Jakub Szyperski i Aleksander Sikora.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Co działo się w czwartym odcinku?

Czwarty odcinek show rozpoczął się z przytupem. Niekwestionowany król dance, ulubieniec kilku pokoleń, łamacz kobiecych serc! To właśnie on – Jacek Stachursky przypadł w udziale Aleksandrowi Sikorze. Na to wykonanie piosenki "Szampan i truskawki" czekał osobiście. Jak Olek poradził sobie z wykonaniem tego przeboju i jak wypadli w duecie?

Ja nie wstałem ze szczęścia. To jest według mnie twoje przełamanie ten dzisiejszy odcinek. Byłeś tak przekonywujący, tak pięknie i prawdziwie prowadziłeś tę postać... Byłeś po prostu Stachurskym. Dziękuję ci – ocenił szczerze Piotr Gąsowski.

Kuba Szyperski rozpoczął prawdziwą wspinaczkę, by osiągnąć szczyt możliwości w utworze "You are the reason" Caluma Scotta. Jego występ poruszył Justynę Steczkowską do łez!

Naprawdę, to było bardzo wzruszające. Już pomijam to, że starałeś się zrobić to, jak oryginał, co ci się bardzo udało, ale w tym jedynym przypadku doceniam to, że to było bardzo twoje. Przepięknie śpiewałeś. Niektóre dźwięki były aż tak idealne, że poruszyły moje serce i łzy zaczęły napływać do oczu – powiedziała, ocierając łzy, Justyna Steczkowska.

Tym razem w duecie z przyjacielem zaprezentowała się Joanna Osyda z Jackiem Kawalcem. Zaśpiewali utwór "Cold heart" jako Dua Lipa I Elton John. Podołali?

Wszystko by się zgadzało, w obrazku to było kapitalne, ale byłaś jakaś związana. Miałaś związane nogi. Nie wiem, na czym to polega. Wyczuwałem, że to było ze stresu – podsumował nieprzekonany występem Piotr Gąsowski.

Barbara Wypych wylosowała piosenkę Andrzeja Piasecznego "Chodź, przytul, przebacz". Czy weszła w jego nastrojową nutę?

Basiu, wyglądasz jak facet. Udało ci się przemycić parę manier, sposób chodzenia. Fajna byłaś aktorsko, natomiast bardzo mało skojarzeń miałam z Andrzejem Piasecznym. Ale fajnie wyglądasz – oceniła Małgorzata Walewska.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Powrót do przeszłości

Patricja Kazadi jak sama przyznała, uwielbia utwór, który wylosowała. Na początku była jednak przerażona, czy da radę go unieść. I jak weszła w rolę, stając się Lou Bega w szlagierze "Mambo no. 5"?

W całości jesteś w głębi postaci. Ruch wspaniały. I to, co masz wyjątkowego to to, że u ciebie zmieniają się nawet oczy. Mam jednak wrażenie, że ty nigdy nie jesteś zadowolona z siebie. A ja jestem zachwycony i dziękuję ci za tę energię – ocenił rozbudzony Stefano Terrazzino.

Reni Jusis musiała stać się niezłą łobuziarą i na chwilę zapomnieć o swojej delikatnej naturze. To jednak była dla niej przyjemność, bo jak powiedziała, kocha lata 80-te. I wykonała świetną robotę wcielając się w Cindy Lauer, śpiewając "Time after time".

Wspaniała byłaś, super. Naprawdę widać, że to jest rola, która jest ci bliska. Kupiłaś mnie całkowicie. Kochana, ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Byłaś Cindy Lauper. Ja tutaj siedzę w tym programie, żeby przeżywać takie emocje. Cieszę się, że trafiłam na taki zespół i chcę, żebyście wy też cieszyli się tym, że jesteście w tym gronie, bo to jest super przygoda i ciężka praca, ale możecie tu odkryć takie rzeczy, o których sami się nie podejrzewaliście – podsumowała szeroko Małgorzata Walewska.

Damian Kret wylosował radosny, choć wycieńczający kondycyjnie utwór w wykonaniu kobiety i to po francusku. ZAZ "Je veux" to teraz Damian. Czy to kombo go nie pokonało?

Uwielbiam tę energię i dziś udało się przenieść ja na scenę. Od początku i do końca. Nawet czwarty język, który prezentujesz, to też szacunek. I jeszcze wypadły ci zęby przede mną, nie wiedziałem, co robić, czy łapać. Chciałem ci pomóc. Ale gdyby to się wydarzyło w 1 odcinku, chyba byś zemdlał. Widać więc jaki zrobiłeś progres. Na 4 odcinku odbyło się to bez problemu – żartował oceniając Stefano Terrazzino.

Na koniec scenę zalał czysty testosteron Bartka Wrony, czyli Pitbula. Piosenką „I know you want me” rozruszał całą widownię.

Widzę, że nareszcie trafiłeś na swoją energię, swoją piosenkę. Jesteś facetem, takim 100%. No i cudownie, kobiety uwielbiają mężczyzn. To było energetyczne, dobrze zaśpiewane, nareszcie mogę cie pochwalić z otwartym sercem, bo za każdym razem ci cos gadam, że ty jesteś wokalistą i ja od ciebie wymagam więcej. A nareszcie mogę tego nie powiedzieć i z tego powodu jestem szczęśliwa – podsumowała uradowana Justyna Steczkowska.

Czwarty odcinek wygrała Reni Jusis. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Herosi, która wspiera dzieci chore na nowotwory.

Stefano Terrazzino oczarował Gąsowskiego w Twoja Twarz Brzmi Znajomo.