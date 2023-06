Małgorzata Rozenek-Majdan znalazła się wśród osób, którym podziękowano za dotychczasową współpracę w "Dzień dobry TVN". Gwiazda zbyt długo nie zagrzała na tym stanowisku. Od samego początku borykała się z krytyką, choć z występu na występ, u boku drugiego prowadzącego, którym został Krzysztof Skórzyński, radziła sobie coraz lepiej. Zaliczyła jednak kilka wpadek, a z nieoficjalnych doniesień wynika, że powodem zwolnień w "Dzień dobry TVN" było "wsłuchiwanie się w głosy widzów", co wskazuje na to, że być może obecność Rozenek w tej śniadaniówce nie przypadła ludziom do gustu. "Super Express" ustalił, ile pieniędzy Małgorzata Rozenek-Majdan straci po odejściu z "Dzień dobry TVN". Kwota jest zawrotna! Za co teraz Rozenek będzie żyć?! Poznajcie szczegóły.

Tyle pieniędzy straci Rozenek po zwolnieniu z "Dzień dobry TVN". Kosmiczna kwota! Za co będzie żyć?!

W zeszłym roku ustaliliśmy, że Małgorzata Rozenek-Majdan mogła zarobić w "Dzień dobry TVN" nawet 500 tys. złotych. A przecież praca w telewizji to tylko część dochodów celebrytki. Z informacji "Super Expressu" wynika, że stawka za kampanię reklamową z udziałem gwiazdy to nieoficjalnie pół miliona zł, a za post sponsorowany w mediach społecznościowych, konkretnie na Instagramie, to od 15 do nawet 50 tys. złotych. To jednocześnie odpowiedź na pytanie, za co teraz będzie żyć Rozenek-Majdan: z pewnością sobie poradzi, bo angaż w "Dzień dobry TVN" nie był jej jedynym źródłem dochodu. Zresztą, nie oszukujmy się, Małgorzata świetnie odnajduje się w telewizji, więc prawdopodobnie już niedługo zobaczymy ją w jakimś innym formacie. Życzymy powodzenia!

