Tyle zapłacili za pamiątkę po Kasi Stoparczyk! Niesamowity finał aukcji WOŚP

Aukcja zakończyła się w piątkowy wieczór. Do Złotego Mikrofonu dołączono wyjątkowe dodatki - zaproszenie na spotkanie z Jurkiem Owsiakiem podczas 34. Finału WOŚP oraz podwójne wejściówki na koncerty w Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Ostateczna kwota - 36 583,33 zł - potwierdziła, że pamięć o Katarzynie Stoparczyk wciąż porusza serca słuchaczy!

Zwyciężczynią licytacji została pani Ania. Statuetka trafi do nowo powstającej publicznej szkoły w niewielkiej miejscowości pod Oleśnicą. Złoty Mikrofon ma stać się symbolem oddawania głosu dzieciom i uczenia ich odwagi, empatii oraz wrażliwości - wartości szczególnie bliskich Katarzynie Stoparczyk.

Podczas audycji "Zapraszamy do Trójki" głos zabrał także Jurek Owsiak. Wspominał pierwsze, krótkie spotkania z dziennikarką na korytarzach Trójki i jej niezmienną życzliwość oraz "jasność", którą wnosiła w relacje z ludźmi. Zwrócił uwagę na jej niezwykłą umiejętność słuchania - bez pośpiechu i bez narzucania rozmówcom własnych odpowiedzi.

W studiu pojawili się również bliscy i współpracownicy Kasi. Jej mama, Urszula Horbacz, mówiła o trudnym dzieciństwie córki i o tym, jak choroba ukształtowała jej wyjątkową empatię. Antek Figurski i Amanda Kierun, podkreślali, że Stoparczyk potrafiła zachować w sobie dziecięcą ciekawość świata i przekazywać ją kolejnym pokoleniom słuchaczy.

O sensie tegorocznej zbiórki mówiła również Agata Młynarska, przypominając, jak ważna jest nowoczesna diagnostyka chorób przewodu pokarmowego u dzieci – celu, na który WOŚP przeznaczy zebrane środki.

W niedzielny poranek z kolei w "DDTVN" pojawili się synowie Stoparczyk. Młodzi mężczyźni opowiedzieli o licytacji, a także wspomnieli tragicznie zmarłą mamę. Wyjawili, że kobieta była dla nich wielką inspiracją do życia, a także niosła przez całe swoje życie "światło". Podkreślili, że to właśnie uważności na innych nauczyła ich mama. Dzięki tej licytacji jej głos symbolicznie zabrzmi dalej, wspierając dzieci i przypominając, że dobro naprawdę ma sens.

