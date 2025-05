Tylko u nas! Edyta Górniak wystąpi z synem w "Afryka Express"?! "Mogę śpiewać za ryż"

Kto wystąpi w programie "Afryka Express"?

"Super Express" jako pierwszy informował, że w programie "Afryka Express" zobaczymy m.in. Katarzynę Niezgodę z mężem, Wiktorię Gąsiewską czy Nikodema Rozbickiego. Ogłoszonymi uczestnikami są już Edyta Zając z partnerem, aktorem Michałem Mikołajczakiem, oraz Ewa Gawryluk z mężem. Format TVN realizowany tym razem w Afryce poprowadzi nowa gwiazda stacji - Izabella Krzan.

TVN kusi Edytę Górniak i jej syna

Ostatnio dotarły do nas wieści, że do TVN do Afryki zaprosił też Edytę Górniak i jej syna Allana. Diwa potwierdza te rewelacje w rozmowie z naszym dziennikarzem.

- Ale masz przecieki! Tak, to prawda, dostaliśmy propozycję udziału w "Afryka Express", który w tym sezonie będzie nagrywany w Afryce. Byłoby to fajne. Takich kłótni jak my, to nie ma nikt, w żadnej rodzinie chyba. Jesteśmy jak włoska rodzina czasami - śmieje się Edyta Górniak.

Gdy dopytujemy, czy proszenie ludzi o jedzenie i nocleg nie byłoby dla niej problemem, Edyta odpowiada pewnie: - Poradziłabym sobie. Jak byłam mała, to śpiewałam za cukierki. Mogę śpiewać za różne rzeczy. Tu dostanę kanapkę, tu ryż. Może udałoby się też za nocleg - mówi Edyta w rozmowie z "Super Expressem".

W ewentualnym udziale w programie z synem dostrzega ważne plusy.

Moglibyśmy poznać z Allanem inne oblicza siebie. Bo oczywiście, mamy w swoim życiu też survivalowe sytuacje. To mogłoby być ciekawe, połączyć siły

- zauważa Górniak w rozmowie z nami.

Niestety, w tym roku gwiazda musiała odmówić udziału w show.

- Tak czy tak, w tym roku nie mogłam wziąć tego pod uwagę. Musiałam odmówić, bo mam już wypełniony kalendarz do końca roku. Ale może rozpatrzę to w przyszłym. Trzeba pamiętać, że za rok Allan będzie starszy i może będzie znosił mamę lepiej - śmieje się Edyta Górniak.

Oglądalibyście "Afryka Express" z Edytą Górniak i Allanem?

Edyta Górniak wystąpi z synem w "Afryka Express"?