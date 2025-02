Tylko u nas! Paulina Holtz ujawnia, co dalej z Agnieszką Lubicz w "Klanie"!

Tajemnica testamentu Krawczyka wyszła na jaw. Notariusz ujawnił, co muzyk powiedział o synu

Marien, kandydatka do Eurowizji, odsłoniła nieco ciała! Ulubienica Edyty Górniak przymierzała sukienkę za sukienką u Doroty Goldpoint

To ona pojedzie na Eurowizję?

Szok! Agnieszka Lubicz z "Klanu" przechodzi do "Na Wspólnej"! Odejdzie, jak Bursztynowicz?

Julia Wieniawa zaniemówiła i wskazała faworyta na Eurowizję 2025! O kogo chodzi? Nie, to nie Justyna Steczkowska

Tylko u nas Paulina Holtz zdradza swoje plany wobec "Klanu"!

Już jest pewne, Paulina Holtz, uwielbiana za rolę Agnieszki Lubicz w "Klanie" dołączyła do ekipy "Na Wspólnej". Tylko u nas gwiazda zdecydowała się powiedzieć, że czy ma zamiar pójść w ślady Barbary Bursztynowicz, która ostatecznie opuściła rodzinę Lubiczów.

"Klan": Elżbiety już nie ma, co z Agnieszką?

Kiedy gruchnęła wieść, że Elżbieta Chojnicka, córka Marii i Władysława Lubiczów w "Klanie", wyjedzie na zawsze na pielgrzymkę i nigdy do domu nie wróci, fani serii oniemieli. Ela to jedna z kluczowych postaci, znamy ją "od zawsze", ale Barbara Bursztynowicz podjęła decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w serialu. Gwiazda uznała, że to być może ostatni moment, aby zaczęła się realizować zawodowo gdzie indziej.

Teraz media obiegła wiadomość, że grająca Agnieszkę Lubicz Paulina Holtz właśnie dołączyła do hitowego serialu TVN, "Na Wspólnej". Czy to oznacza, że aktorka ma zamiar pożegnać się z planem "Klanu"? Zapytaliśmy u źródła.

Paulina Holtz wyjaśnia

Na planie "Na Wspólnej" miałam dotąd tylko jedną scenę. W "Klanie" Agnieszka pewnie niebawem będzie przeżywała maturę Zosi. Czy nie kusi Pani opuszczenie serialowego "Klanu"? Absolutnie nie!

Będzie walczyć o męża

Jak ważna okaże się rola Holtz w "Na Wspólnej" dopiero się przekonamy. Niewykluczone, że gwiazda "Klanu" zagrzeje tu miejsce na dłużej. Na temat zmian obsadowych i nowej roli Holtz opowiedział więcej informator portalu Świat Gwiazd.

Na wiosnę znowu zrobi się wielkie zamieszanie w rodzinie Hebla. To postać grana przez Tadeusza Huka. Aktor zrobił sobie przerwę i wrócił z zagranicy - gdzie żyje na co dzień - żeby pojawić się w "Na Wspólnej". Tym razem "zadzieje się" u jego córki Malwiny (Martyna Dudek), która zacznie spotykać się ze starszym od siebie mężczyzną Konradem (Marek Bukowski). Starszym, ale nadal żonatym z Karoliną (Paulina Holtz). A ona będzie walczyć o swoje małżeństwo i rodzinę!

Sonda Oglądasz "Na Wspólnej"? TAK NIE