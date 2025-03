Tylko u nas. Skatowana przez byłego partnera Sylwia Wysocka drugi raz wróciła z policją i komornikiem po swoje rzeczy. Koszmar trwa

Marzę o tym, żeby ten koszmar nareszcie się skończył. To trwa już prawie 4 lata. Obecnie wejście do miejsca, w którym spędziłam większość swojego dorosłego życia jest dla mnie zdarzeniem bardzo przykrym. Żyłam w tym domu 30 lat, więc na każdym kroku widać tam moje rzeczy, o których zwrot nie występowałam do Sądu, bo gdybym chciała je odzyskać to musiałabym, wynieść większość tego co tam jest. Natomiast część mojego mienia, o które występowałam do Sądu zostało przez sprawcę usunięte. To, co przeżyłam tym razem podczas egzekucji komorniczej nie mieści się w żadnych kategoriach. Nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Urąga to wszelkim standardom. Ponieważ wejście komornicze odbyło się bez prawników, mój oprawca wraz ze swoją obecną rosyjską partnerką zaprezentowali swoje prawdziwe oblicze. W obecności policjantów (był moment, że było ich czterech), ochrony (Solid Security) i komornika pozwalali sobie na permanentne obrażanie mnie, zniesławianie, poniżanie i oczernianie. Pani bez żadnej żenady rzucała inwektywami pod moim adresem i cały czas mnie filmowała przez 5 godz.,bo tyle trwało to wejście. Dom jest duży ponad 400m2+2 garaże i pomieszczenia przynależne. Żyjąc w związku przemocowym, niestety można powiedzieć, że do przemocy psychicznej i fizycznej w jakimś stopniu jest się przyzwyczajonym , ale takie zachowanie jakie ci państwo zaprezentowali podczas tej interwencji komorniczej przerosło moje wszelkie wyobrażenia.

Nie chcę już nic odzyskiwać, nic odbierać - nigdy więcej kontaktu z tymi ludźmi.