Utalentowany Polak w irlandzkim "Tańcu z gwiazdami". Ma szanse na zwycięstwo?

Robert Rowiński w "Tańcu z gwiazdami" w Polsce i Irlandii

Robert Rowiński zadebiutował w polskiej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2006 roku, partnerując byłej Miss Świata, Anecie Kręglickiej, z którą zajął 7. miejsce. W kolejnych edycjach tańczył m.in. z aktorką Magdaleną Wójcik oraz piosenkarką Haliną Mlynkovą. W 2010 roku odniósł sukces, wygrywając 12. edycję programu w parze z lekkoatletką Moniką Pyrek.

Po sukcesach w Polsce, Rowiński kontynuował karierę za granicą. Kilkukrotnie brał udział w irlandzkiej edycji "Dancing with the Stars", dwukrotnie docierając do finału. W 2022 roku, po kilkunastoletniej przerwie, Rowiński powrócił do polskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Jego partnerką była influencerka i współprowadząca programu "Farma", Ilona Krawczyńska. Para zdobyła sympatię widzów i ostatecznie zwyciężyła w tej edycji show. W 2025 roku Rowiński ponownie pojawi się na parkiecie irlandzkiego show, start sezonu już 5 stycznia.

Z kim zatańczy Robert Rowiński?

Na początku grudnia 2024 roku ogłoszono, że będzie pierwszą celebrytką występującą w ósmej edycji irlandzkiej wersji programu "Dancing with the Stars" będzie Aishah Akorede. To właśnie tej piękności partnerował będzie Robert Rowiński. Dwudziestopięcioletnia Aishah jest modelką. We wrześniu 2023 roku zdobyła tytuł Miss Universe Ireland 2023. Reprezentowała też Irlandię podczas 72. edycji konkursu Miss Universe, który odbył się 18 listopada 2023 roku w Salwadorze.

Poznajcie @robert_rowinski_ mojego tanecznego partnera i wkrótce najlepszego przyjaciela (nawet, jeśli on o tym jeszcze nie wie) Tylko Robert może sprawić, że wszystkie ruchy przeniosę na parkiet

- czytamy na Instagramie modelki. W 2022 roku Aishah wystąpiła w brytyjskim programie telewizyjnym "Beauty and the Geek", dostępnym na Discovery+. Wraz z partnerem, Martinem Thompsonem, pasjonatem modeli samolotów, wygrali program, zdobywając nagrodę w wysokości 50 000 funtów. Jak poradzi sobie na parkiecie? Z takim partnerem, na pewno świetnie. Trzymamy kciuki!

