Uwaga! Kolejna śmierć artysty! Wszyscy znają jego przeboje

49-letni twórca wielkich przebojów nie żyje

Nie żyje Thomas Brückner, znany fanom pod pseudonimem Tomcraft. Tragiczną informację przekazała jego rodzina, na profilu muzyka na Instagramie. Tomcraft był słynnym DJ-em i producent muzycznym, specjalizował się w tzw. muzyce klubowej. Jego najgłośniejszym hitem jest utwór "Loneliness" z 2002 roku.

Na co umarł znany muzyk

- Z ciężkim sercem informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 15.07.2024 r, zmarł nasz kochany tata i mąż. Na zawsze będziemy cię nosić w naszych sercach i kochać, aż znów się spotkamy. Z poważaniem, twoja rodzina. Bine, Max, Amelie i Sophie ❤️ - napisała załamana rodzina na profilu Toma na Instagramie.

Fani Tomcrafta nie mogą uwierzyć, że 49-letni muzyk nagle umarł. Wspominają, jak dopiero co się z nim widzieli, jakie snuł plany muzyczne, jak bardzo dumny był z dzieci.

Nie wyglądał na chorego

- Zaledwie 4 tygodnie temu spędziliśmy razem 3h na lotnisku i odbyliśmy długą pogawędkę o muzyce i ogólnie życiu. powiedział mi, jak dobre jest życie na Sardynii. Że kocha rodzinę i był tak dumny ze swoich dzieci, że udało im się to w innym kraju. To była najlepsza decyzja, żeby się tam przeprowadzić. Nie wiem co się stało, ale był pełen pozytywnej energii. Życzę Wam całej rodzinie dużo siły w tych bardzo bardzo smutnych czasach. Spoczywaj w pokoju!!! - czytamy na profilu zmarłego muzyka.

- Widziałam go kilka tygodni temu, śmialiśmy się razem. Wyglądał na zmęczonego, ale nigdy się tego nie spodziewałam. Tak mi przykro, Tom. Spoczywaj w pokoju bracie. moje serce jest z rodziną.

- Spoczywaj w pokoju legendo 💔. Dziękuję za Twoją muzykę i miłość, którą rozprzestrzeniasz na całym świecie

- Bardzo mi przykro, Tom był wspaniałym facetem i zawsze uśmiechnięty. To takie smutne. Rip 😢

- RIP 🖤 Jestem w szoku... wszystkiego najlepszego dla rodziny 🙏

Niewiarygodna śmierć

- Co takiego? Niewiarygodne. Spędziłem niezapomniane wspaniałe chwile z Tobą drogi Tomaszu!Przesyłam Ci dużo mocy, miłości i Twojej rodzinie😢❤️

Tomcraft był producentem muzycznym i DJ-em muzyki elektronicznej i klubowej. Karierę zaczał jako 18-latek. Dwa lata później wydał singla „This Is No House”. Tomcraft wydał m.in. takie hity jak „Prosac,"Loneliness" i „Viva”.

