"Uwierz w Mikołaja 2" – kontynuacja świątecznego hitu wchodzi do kin! Znamy datę premiery i obsadę

Pierwsza część filmu, oparta na bestsellerowej powieści Magdaleny Witkiewicz, okazała się jednym z największych hitów polskiego kina ostatnich lat. Produkcja przyciągnęła do kin ponad 690 tysięcy widzów, przez ponad 20 dni utrzymywała się w zestawieniu TOP 10 serwisu Netflix, a jej telewizyjna premiera zgromadziła przed ekranami prawie milion widzów. To dowód, że Polacy naprawdę "wierzą w Mikołaja" – i w świąteczne kino z sercem.

W drugiej części widzowie ponownie spotkają ukochanych bohaterów, w tym rezolutną Zosię, mieszkańców domu seniora "Happy End", a także zupełnie nowe, zaskakujące postaci, które wniosą świeże emocje i nowe wątki do znanej już historii.

Plejada gwiazd w "Uwierz w Mikołaja 2"

Obsada filmu zapowiada się imponująco. Na ekranie zobaczymy m.in. Dorotę Kolak, Cezarego Żaka, Agnieszkę Więdłochę, Mateusza Janickiego, Aleksandrę Grabowską, Grzegorza Daukszewicza, Teresę Lipowską, Martę Lipińską, Antoniego Pawlickiego, Michalinę Sosnę, Dorotę Stalińską, Elżbietę Starostecką, Ewę Szykulską, Izabellę Olejnik, Krystynę Tkacz oraz Olgierda Łukaszewicza w roli nowego, tajemniczego pensjonariusza domu "Happy End".

To jednak nie koniec niespodzianek – w filmie pojawią się także bracia Golec oraz Mikołaj Roznerski, który ma odegrać wyjątkową, świąteczną rolę.

Polecamy: Antoni Pawlicki potwierdził krążące plotki. To prawda, co mówili o drugim dziecku!

Czego mogą spodziewać się widzowie w filmie "Uwierz w Mikołaja 2"?

"Uwierz w Mikołaja 2" ponownie zabierze widzów do świata, w którym święta mają prawdziwą moc, a dobro – nawet to najmniejsze – zawsze wraca. Twórcy zapowiadają, że historia połączy humor z nostalgią i refleksją nad tym, co w życiu naprawdę ważne. Nie zabraknie też charakterystycznego dla serii ciepła, rodzinnych relacji i magii, która potrafi odmienić los.

Każdy z bohaterów będzie musiał zmierzyć się z własnymi emocjami i wyborami – jedni odkryją, że nigdy nie jest za późno na miłość, inni zrozumieją, że warto walczyć o swoje marzenia.

Premiera już 7 listopada 2025 roku

Druga część hitu trafi na ekrany kin 7 listopada 2025 roku, idealnie w okresie, gdy zaczynamy czuć zapach pierników i myśleć o świętach. Film ma być jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów sezonu – zarówno przez fanów pierwszej części, jak i wszystkich, którzy kochają świąteczne kino pełne emocji, muzyki i ciepła.

"Uwierz w Mikołaja 2" to opowieść, która – jak zapowiadają producenci – ponownie sprawi, że w kinach nie zabraknie śmiechu, wzruszeń i wiary w cuda.