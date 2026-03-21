Vera Wang szokuje szczupłą figurą w wieku 76 lat. Ikona mody późno zaczęła wielką karierę

Vera Wang to niekwestionowana gwiazda amerykańskiego designu. Wywodząca się z rodziny chińskich imigrantów twórczyni trafiła do branży modowej po sportowym zawodzie. Dziś, w wieku 76 lat, nieustannie budzi podziw swoimi zawodowymi sukcesami, świetną formą oraz ogromnym biznesem, który stworzyła po wielu latach pracy na cudzy rachunek.

Vera Wang otworzyła biznes jako 40-latka. Dawniej trenowała łyżwiarstwo

Przyszła celebrytka, urodzona w 1949 roku w Nowym Jorku, marzyła o międzynarodowych sukcesach w łyżwiarstwie figurowym. Młoda dziewczyna poświęcała mnóstwo czasu na mordercze treningi, jednak spotkała się z ogromnym zawodem. W 1968 roku Vera Wang nie znalazła się w kadrze olimpijskiej USA. Zdruzgotana zawodniczka poszła na studia z historii sztuki, a następnie przez siedemnaście lat pisała dla „Vogue'a”. Później znalazła zatrudnienie u Ralpha Laurena, jednak nie została tam długo. W 1989 roku, jako 40-latka, wystartowała z własną marką, skupiając się początkowo na modzie ślubnej. Jej pierwszą klientką została Ethel Kennedy, bratowa zamordowanego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Gwiazda zachwyca młodzieńczym wigorem. Fani komentują figurę 76-latki

Mimo ponad 35 lat na czele potężnej marki, Vera Wang ani myśli zwalniać. Wielu internautów nie kryje podziwu dla jej niespożytej energii, nienagannej cery i doskonale przemyślanych ubrań. Uwagę przykuwa również jej bardzo szczupła budowa ciała i długie nogi, co u niektórych sympatyków wzbudza obawy o zbytnie wychudzenie 76-latki. Nie ulega jednak wątpliwości to, że projektantka wciąż czuje się w świecie mody jak ryba w wodzie.

Vera Wang o ageizmie i rozwijaniu pasji. Wskazuje winnych presji na starsze kobiety

Ostatnio słynna kreatorka mody, współpracująca z największymi gwiazdami, udzieliła wywiadu Katty Kay dla telewizji BBC. Rozmowa dotyczyła między innymi stosunku do upływającego czasu oraz presji, z jaką mierzą się dojrzałe kobiety. Jak wyznała, pomimo życiowych trudności i stosunkowo późnego startu w biznesie, twardo trzymała się swoich zainteresowań, nie poddając się zmianom fizycznym i oczekiwaniom społecznym. Vera Wang uważa, że to media społecznościowe są winne nadmiernemu ocenianiu starzejących się kobiet, ponieważ sprawiły, że upływ czasu stał się sprawą publiczną na niespotykaną wcześniej skalę.

„Kobiety w pewnym wieku są uznawane za przezroczyste, nawet pod względem ich kariery. 'Wyczerpujesz się' i nie mam tu na myśli tylko modelingu, nie mam na myśli tylko bycia redaktorką” – podkreśliła, dodając, że dla niej styl był zawsze istotniejszy od metryki.

„Nie mieliśmy mediów społecznościowych, więc nikt nie starzał się na twoich oczach, nikt nie był tak krytyczny. Bardziej chodziło o odnalezienie swojej własnej drogi. [Patrząc na lata 90. - przyp. red.] nie widzę tej obsesji, którą czuję od dwóch dekad” - skwitowała.

Sonda Czy oglądasz pokazy mody? Tak Nie

22