Viki Gabor upokorzona przez nauczyciela. Wysłała mu prywatne wideo, a on... Nie uwierzycie, co z nim zrobił!

Viki Gabor - jakie ma relacje z rówieśnikami?

Ewelina Gabor zdradziła, że po wygraniu Eurowizji Junior jej córka musiała przejść na indywidualny tok nauczania, co odcisnęło się na relacjach z rówieśnikami. – Jeśli chodzi o środowisko szkolne i to, jak Wika jest odbierana, to przez nauczycieli jest bardzo wspierana – mówi. – Jeśli chodzi o rówieśników ze środowiska szkolnego, różnie to bywa. Trzeba wziąć pod uwagę, że Wika fizycznie nie bywa w szkole i nie ma z nimi kontaktu - dodała.Viki Gabor w rozmowie z koleżanką z klasy zwierzyła się, że kontakty z rówieśnikami często peszą ją i zawstydzają. Jak sama dodała, tęskni za czasami, gdy nikt jej nie rozpoznawał i mogła być sobą.

Viki Gabor upokorzona przez nauczyciela WF

W pewnym momencie wymiana zdań między nastolatkami zeszła na temat nauczyciela WF, prowadzącego zajęcia online. – A na zdalnym jest WF? Masz WF? Skaczesz przed telefonem? Fikołki robisz? – dopytywała koleżanka Viki. To przypomniało artystce o sytuacji, kiedy to nauczyciel wychowania fizycznego, w ramach nauczania zdalnego, kazał jej nagrać wideo, na którym nastolatka gimnastykuje się. – 5 minut ćwiczeń… Wiem, mi też to kazał! Tak się zestresowałam, że nie wiedziałam, co mam robić - ożywiła się koleżanka Viki. – Nagrałam to, wysyłam mu i super fajnie wszystko, a potem się dowiaduję, że on był na jakimś weselu i to puścił…. Dlatego… ja już nigdy nic nie wysyłam – odparła Wiktoria, po czym podsumowała gorzko: – Boję się poznawać nowych ludzi. Nie wiem, kto jakie ma intencje…

Viki Gabor: Mój świat - o czym opowiada?

"Viki Gabor: Mój świat" to 8-odcinkowa dokumentalna seria opowiadająca o pewnej zwyczajnej, choć niezwykłej 15-latce, która dzięki pasji i talentowi z nieśmiałej, zamkniętej w sobie dziewczynki przeobraziła się w odnoszącą sukcesy idolkę młodego pokolenia.

Kamera towarzyszy Viki podczas koncertów, zagranicznych podróży, ale także wtedy, gdy Wiktora schodzi ze sceny i… zalicza sprawdzian z matmy. Twórcy dokumentu rozmawiają z jej rodziną, managementem i ważnymi postaciami polskiego przemysłu muzycznego.

Premiera już w poniedziałek 17 kwietnia 2023 roku na TVP VOD. Poniżej fragment pierwszego odcinka:

