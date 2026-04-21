Viki Gabor zniknęła z mediów. Młoda gwiazda zdradziła powód swojej decyzji

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-21 10:42

Po głośnych zaręczynach i sylwestrowym występie Viki Gabor praktycznie zapadła się pod ziemię. Młoda piosenkarka już wcześniej robiła sobie podobne przerwy od świata show-biznesu. Kilka miesięcy temu w wywiadzie dla Eski artystka wyjawiła prawdziwe motywy swojego zachowania, a my sprawdziliśmy, gdzie wkrótce znowu pojawi się na scenie.

Viki Gabor robi sobie przerwy od show-biznesu
Młoda piosenkarka uchodzi za jedną z najbardziej bezproblemowych postaci w polskiej branży rozrywkowej, jednak regularnie trafia na czołówki portali plotkarskich. Prasa chętnie analizowała jej rzekomy spór z Roksaną Węgiel, a pod koniec minionego roku szeroko relacjonowano jej tradycyjny romski ślub. Co ciekawe, najwięcej informacji na ten temat ujawnił dziadek jej wybranka. Bogdan Trojanek, który sam zajmuje się tworzeniem muzyki, w licznych wywiadach opowiadał o planowanym kilkudniowym weselu wokalistki oraz o jej zamiarach związanych z opuszczeniem Polski.

Zniknięcie Viki Gabor z show-biznesu

Zaraz po ujawnieniu informacji o zaręczynach piosenkarka postanowiła mocno ograniczyć swoją obecność w przestrzeni publicznej. Zagrała koncert w noc sylwestrową, po którym udzieliła ekskluzywnego wywiadu tylko dziennikarzom serwisu Eska. Później zaprezentowała się jeszcze na scenie Film Song Festival w Bydgoszczy, a w lutym podczas krajowych eliminacji do konkursu Eurowizji. Od tego czasu jej profile w mediach społecznościowych milczą, a fani nie mogą liczyć na żadne nowe aktualizacje.

Viki Gabor szczerze o swoim zdrowiu psychicznym

Dla nastoletniej gwiazdy nie jest to pierwsza sytuacja, w której świadomie decyduje się na odpoczynek od błysku fleszy, by zadbać o swoją kondycję psychiczną. W lipcu 2025 roku piosenkarka podzieliła się swoimi przemyśleniami w premierowym odcinku cyklu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

Mam momenty, że znikam. Odcinam się, ale nie przez to, że coś złego się u mnie dzieje. Robię to dla siebie, dla swojego zdrowia psychicznego. Staram się zachowywać balans w moim życiu, żebym była wypoczęta i nie czuła presji. To najgorsze, co może się stać. Nie chciałabym nazywać tego, co robię pracą, bo mam z tego sam fun i cieszę się, że mogą robić to, co lubię - napisała w opublikowanym na ESKA.pl artykule.

Telewizyjny koncert Viki Gabor w Polsacie

Na szczęście sympatycy artystki nie będą musieli długo czekać na jej kolejny występ na żywo. Oficjalne komunikaty potwierdzają, że młoda wokalistka zaśpiewa podczas specjalnego wydarzenia z okazji Dnia Matki w Toruniu, a całe widowisko będzie można obejrzeć na antenie telewizji Polsat.

