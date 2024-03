Vito Casetti był gwiazdą „Europa da się lubić”. Później zniknął z mediów. Wiemy jak teraz wygląda i gdzie pracuje!

To straszne, co powiedziała lekarka do chorego Emiliana Kamińskiego! Jego siostra przerwała milczenie!

Do studia programu „Europa da się lubić” zapraszani byli obcokrajowcy mieszkający w Polsce oraz gość specjalny. Obcokrajowcy wypowiadali się o zwyczajach w swojej ojczyźnie w ramach tematu danego odcinka. Program miał charakter rozrywkowy, zdobył popularność wśród telewidzów TVP2, przyczynił się też do wypromowania kilku celebrytów. Do osób, które dzięki udziałowi w show zyskały popularność należy 55-letni dziś Vito Cassetti. W programie reprezentował Włochy, choć tak naprawdę ma polsko-włoskie korzenie. Vito nie ukrywa, że skorzystał na swojej popularności. Mimo że w mediach nie pojawia się tak często jak kiedyś opinia publiczna o nimi nie zapomniała.

Co dziś robi Vito Casetti?

Vito Casetti jest mocno stąpającym po ziemi mężczyzną i poważnym biznesmenem, a na dodatek mężem i ojcem czwórki dzieci. Spotkaliśmy go niedawno podczas śniadania prasowego w Quattro Formaggi, nowym kulinarnym miejscu na mapie Warszawy, gdzie udało nam się z nim porozmawiać na wiele tematów. - Biznesowo jestem związany bardziej z Polską niż z Włochami. Tu mieszka moja rodzina. Wspaniała żona Kamila i dzieci. Od czasu do czasu bywam gościnnie w różnych telewizjach, natomiast, na co dzień jestem szkoleniowcem i trenerem komunikacji. Mam firmę szkoleniową. Moja specjalizacja to budowa sieci sprzedaży. Zajmuję się głównie budowaniem sieci i struktur sprzedaży w branży finansowej. Pomagam firmom sprzedawać więcej, budować sieci struktury i szkolić w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej – zdradza „Super Expressowi” Vito Casetti. - Miło, że 21 lat od startu „Europa da się lubić” ludzie wciąż o mnie pamiętają i to co jakiś czas jakieś firmy przypominają sobie o mnie. Chętnie korzystam z różnych zaproszeń, takich jak to do Quattro Formaggi. O Włochach, włoskim jedzeniu i włoskich zwyczajach mógłbym opowiadać godzinami – dodaje Vito, który opowiadał o włoskich zwyczajach kulinarnych.

Casetti zwrócił uwagę na pewien szczegół, który jest kardynalnym błędem popełnianym przez Polaków w restauracjach

Przy okazji tego spotkania poznaliśmy wiele ciekawostek, np. takich, że nie wypada popijać obiadu czy innych wytrawnych dań cappuccino, co Polacy robią namiętnie. Słodkie, mleczne kawy zarezerwowane są we Włoszech do słodyczy. - Jeszcze 70 lat temu nie słyszano we Włoszech o słodkich śniadaniach, a teraz mało który Włoch wyobraża sobie wytrawny, satysfakcjonujący początek dnia. Zwyczaj jedzenia szybkiego śniadania na słodko skutecznie utrwaliły przez lata liczne cukiernie czy kawiarnie, które cieszą się z rana niezwykłą popularnością. Jednak, co może zdziwić nawet samych Włochów, jak najbardziej możemy znaleźć zbilansowane i pożywne włoskie śniadanie. Może się ono składać z dwóch kromek chleba razowego lub wieloziarnistego, bresaoli czy szynki cottolub też różnych serów. Jeśli ktoś za to lubi gotować, polecam rodzaj omleta po włosku z suszonymi pomidorami i parmezanem czy też znaną już frittatę. Można do niej dodać ziemniaki, szpinak, szynkę, ser czy warzywa. To też idealny sposób na recykling resztek jedzenia – właściwie wszystko nada się do frittaty – śmieje się Vito Casetti. O włoskich specjałach w polskiej restauracji opowiadał także Adam Gontarz, szef kuchni Quattro Formaggi.

