Decyzja Beaty Chmielowskiej-Olech o zakończeniu współpracy z TVP była szeroko komentowana w mediach. Dziennikarka przez ponad dwie dekady była związana z Telewizją Polską, gdzie prowadziła "Teleexpress" i inne formaty informacyjne, a jej profesjonalizm oraz charakterystyczny styl były cenione przez widzów.

Przez 26 lat pracy prowadziłam różne programy. Śniadaniowe, edukacyjne, rozrywkowe, kulturalne i oczywiście "Teleexpress". Dlatego ja także bardzo tęsknie za widzami i odwzajemniam ich ciepłe uczucia, a niebawem rozpoczynam nową telewizyjną przygodę

- zapowiedziała w rozmowie z Faktem.

Beata Chmielowska-Olech dołącza do ekipy Beaty Boruckiej i Silver TV

Teraz Chmielowska-Olech ogłosiła nowy etap swojej kariery, który rozpocznie w "Silver TV" – kanale skierowanym do dojrzałych widzów, poszukujących treści zarówno rozrywkowych, jak i edukacyjnych. Beata Chmielowska-Olech zadebiutuje w roli współprowadzonej programu śniadaniowego "Na dobry dzień". Produkcja ta stawia na lekką formułę łączącą informacje, kulinaria, rozmowy z ciekawymi gośćmi oraz porady życiowe.

Z przyjemnością informuję też, że przyjęłam zaproszenie od Beaty Boruckiej, największej polskiej silver-influencerki, założycielki telewizji internetowej Silver TV. Dołączam do przyjaznej ekipy programu śniadaniowego "Na dobry dzień", a także poprowadzę tam autorski format "Silver Express", czyli pociąg do wiedzy i rozrywki"

- zapowiada Chmielowska-Olech.

Dziennikarka dobrze wykorzystała przerwę w pracy. Pisze doktorat

Beata Chmielowska-Olech zniknęła z wizji TVP pod koniec 2023 roku, gdy zmieniły się władze spółki. Jednak, jak donosiły media, umowę z publicznym nadawcą rozwiązała zaledwie kilka tygodni temu. Okazuje się, że czas ten wykorzystała na naukę. Dziennikarka zdradziła w rozmowie, że przerwa w pracy zmotywowała ją do powrotu na uczelnię:

Piszę doktorat na Wydziale Dziennikarstwa, Uniwersytetu Warszawskiego. W przyszłości nie wykluczam zajęć ze studentami, bo od lat dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi

Czy nowa rola przyniesie dziennikarce sukces i pozwoli jej na nowo podbić serca widzów? Wszystko wskazuje na to, że Beata Chmielowska-Olech ma szansę stać się jedną z głównych twarzy "Silver TV" i ponownie zabłysnąć w światłach kamer. Chmielowska-Olech swoim powrotem z pewnością ucieszy widzów, którzy przez lata cenili jej profesjonalizm i ciepło. Silver TV, skierowany do dojrzałych odbiorców, szybko zdobywa popularność.

Silver TV - kanał skierowany do widowni 50+

Silver TV to polska internetowa telewizja skierowana głównie do dojrzałych widzów, nazywanych często „silver generation” – osób w wieku 50+, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Kanał koncentruje się na dostarczaniu treści dopasowanych do potrzeb tej grupy odbiorców, łącząc rozrywkę, edukację oraz inspiracje. Telewizja została założona przez Beatę Borucką, znaną jako „Mądra Babcia”, która zadbała o zróżnicowaną ofertę programową, treści skierowane do aktywnych seniorów i inkluzywność kanału. Silver TV zdobywa popularność dzięki dostarczaniu treści odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom pokolenia 50+, jednocześnie budując przestrzeń, w której dojrzałe osoby mogą czuć się zauważone, docenione i inspirowane do dalszego działania.

