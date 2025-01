Rodzinka.pl wraca z przytupem! Tyle zarobią Kożuchowska, Musiał, Wieniawa i Karolak. Konkretne kwoty

Telewizja Polska szykuje się na powrót serialu "Rodzinka.pl", który w ostatnich latach uznawany był za jeden z ciekawszych pośród wszystkich nowości, jakie przygotowywały różne stacje telewizyjne. Niespodziewanie TVP postanowiła zakończyć serial i od tamtego momentu minęło już niemal pięć lat. Aktorzy, wspominając ówczesny okres, mówią o wielkim zaskoczeniu, bo decyzja była nagła i niespodziewana. Nikt nie sądził również, że po latach pojawi się pomysł odnowienia "Rodzinki.pl". Początkowo fani traktowali te doniesienia z przymrużeniem oka, sądząc, że to tylko plotki. Tymczasem Telewizja Polska wzięła się za to na poważnie! Już w lutym 2025 roku mają ruszyć zdjęcia do nowych odcinków. Fabuła będzie nieco odbiegać od tego, co znamy, bo skupi się na postaci Tomka Boskiego, w którego wciela się Maciej Musiał. Oczywiście nie zabraknie znanych i lubianych z serialu postaci, granych przez takie gwiazdy jak Julia Wieniawa, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak czy Adam Zdrójkowski. W międzyczasie media donoszą o zarobkach, na jakie mogą liczyć gwiazdy. O ile Kożuchowska czy Karolak byli już przed "Rodzinką" gwiazdami, o tyle Wieniawa czy Musiał rozwinęli skrzydła dopiero w ramach produkcji. Z uwagi na ich nowy, wyższy status, wynagrodzenia też musiały zostać podniesione. Padły konkretne kwoty. Szczegóły poniżej.

Rodzinka.pl: Wieniawa i Musiał zapracowali na pokaźne wynagrodzenie. Kożuchowska i Karolak nie będą gorsi. Nieco słabiej zarobi Adam Zdrójkowski

Serwis Pudelek podaje, że Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak mają otrzymać nawet 200 tysięcy złotych za jeden sezon serialu "Rodzinka.pl". Na stawkę w okolicach 250-300 tysięcy złotych może liczyć Julia Wieniawa, która stanie się jedną z najlepiej opłacanych gwiazd serialu, z uwagi na jej aktualnie wysoką pozycję w branży i rozpoznawalność, jaką zyskała na przestrzeni ostatnich lat. Sporo ma także zarobić Maciej Musiał, podobnie jak Kożuchowska czy Karolak, czyli 200 tysięcy.

- Adam Zdrójkowski otrzyma ok. 50 tys. złotych mniej (czyli ok. 150 tysięcy za sezon - red.). Warto dodać, że dom Boskich nie będzie już jedynym miejscem, w którym będą rozgrywać się kluczowe sceny - donosi informator "Pudelka".

Co ciekawe, to niejedyna produkcja, w której pojawi się Maciej Musiał. Oprócz powrotu do "Rodzinki.pl", ma on także zagrać w nowym serialu TVP "Krew z krwi", do którego właśnie zakończono zdjęcia. Fani już nie mogą doczekać się powrotu "Rodzinki", a w mediach społecznościowych trwają dyskusje i spekulacje na temat tego, w którą stronę pójdą scenarzyści, przygotowując perypetie rodziny Boskich. Pozostaje nam czekać na rozwój wydarzeń.

Zobacz galerię zdjęć: Na ekrany wraca Rodzinka.pl

Autor:

Sonda Oglądaliście serial "Rodzinka.pl"? Tak Nie