Co nas czeka?

Wypowiedź Mentzena

Kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen pod koniec marca powiedział w Kanale Zero, że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". - Nie mamy prawa zabić innego człowieka, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu - przekonywał. Mentzen użył słowa "nieprzyjemność" w odpowiedzi, czy jest przeciwko prawu do aborcji w przypadku zajścia ciążę w wyniku gwałtu.

Surowa ocena Bosaka

Krzysztof Bosak, goszcząc w środę 16 kwietnia u Konrada Piaseckiego w TVN24, został zapytany o swoją opinię dotyczącą tych słów. Jak stwierdził bezkompromisowo, "była to wypowiedź niedelikatna, która wyrządziła szkodę, wprowadzając do kampanii temat, który był w niej zupełnie niepotrzebny, którego nie ma w programie Konfederacji, którego nie ma w programie Sławomira Mentzena". Dodał przy tym stanowczo, że nie użyłby takich słów. - Uważam, że z największą troską powinniśmy patrzeć na ofiarę każdego przestępstwa, a przestępstw seksualnych w szczególności - powiedział.

Bosak mówił, że "jest zwolennikiem ochrony każdego życia ludzkiego". - Jednocześnie nie postulowałem zmiany prawa w tym aspekcie - zastrzegł. - Uważam, że mamy ważniejsze rzeczy i nimi się zajmuję, takimi jak na przykład opieka okołoporodowa, podnoszenie jakości opieki nad kobietami, które mają dzieci - podkreślił. - Uważam, że nie jest to temat kampanii wyborczej. Na tym poprzestanę. Postrzegam tę dyskusję jako tę, która może tylko nam zaszkodzić i prawdopodobnie nie uratuje żadnego dziecka - przekonywał jeden z liderów Konfederacji.

