W końcu poznaliśmy nowych prowadzących "Dzień dobry TVN". Widzowie rozczarowani: "Bardzo słabo"

Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska nowymi prowadzącymi "Dzień dobry TVN"

W niedzielę, 3 grudnia widzowie poznali nowe prowadzące "Dzień dobry TVN". Po wielu spekulacjach, że tym razem produkcja postawi na sprawdzone osoby z poprzednich edycji i obstawiano, że do śniadaniówki wróci Kinga Rusin lub Piotr Kraśko, stało się jasne, że władze TVN miały zupełnie inny plan. - Karuzela z nazwiskami nowych prowadzących "Dzień dobry TVN" była rozkręcona przez bardzo długi czas. Na tę karuzelę zostało wsadzonych bardzo dużo nazwisk, ale ta karuzela w końcu się zatrzymała. Mamy to, panie i panowie. Mamy nazwiska nowych prowadzących "Dzień dobry TVN" — zapowiedział podczas sobotniego programu Damian Michałowski. - Zapraszamy nowych prowadzących, którzy nas teraz oglądają, na nasze kanapy — dodała Paulina Krupińska. W roli nowych prowadzących "Dzień dobry TVN" zobaczymy Annę Senkarę i Sandrę Hajduk-Popińską.

Widzowie o nowych prowadzących

Na Instagramie DD TVN pod zdjęciem Anny Senkary i Sandry Hajduk-Popińskiej pojawiło się wiele komentarzy. Były oczywiście słowa zachwytu i pochwał. Jednak nie zabrakło słów krytyki. "Bardzo słabo", "Uważam, że można było dokonać lepszego wyboru" - piszą w komentarzach internauci.

Zmiany w "Dzień dobry TVN"

Po tym, jak z programem "Dzień dobry TVN" pożegnali się Anna Kalczyńska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Filip Chajzer oraz Andrzej Sołtysik przez jakiś czas śniadaniówkę prowadziły trzy duety. Najpierw pojawiły się informacje, że w listopadzie dołączy do nich nowa para i już wtedy mówiono o Hubercie Urbańskim. Jak podawał jakiś czas temu portal Shownews, Hubertowi Urbańskiemu na antenie „Dzień dobry TVN” miała partnerować znana z TVN24 dziennikarka Dagmara Kaczmarek-Szałkow. Jednak okazuje się, że gwiazdor "Milionerów" miał zrezygnować z posady w ostatniej chwili. Potem pojawiły się doniesienia o możliwym powrocie dawnych gwiazd. - Stacja chce wrócić do starych, sprawdzonych twarzy. Będzie kuszenie Kingi Rusin, być może Marcina Mellera, pod uwagę brany jest również Piotr Kraśko. Do powrotu będą chcieli przekonać też Magdę Mołek, ale to będzie ciężkie. Nowa gwardia się nie sprawdza – twierdzi źródło Shownews.