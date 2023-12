W pociągu wydało się, ile lat w rzeczywistości ma Ewa Kasprzyk! Partner poznał prawdziwy wiek aktorki

Ewa Kasprzyk zawsze wyglądała młodziej niż wynikało to z jej dowodu osobistego. Zresztą - jak wiadomo - wiek to tylko liczba. Bardziej liczy się to, na ile lat się czujemy. Są jednak sytuacje, np. podczas podróży pociągiem, gdy lepiej mieć więcej lat niż mniej, bo można liczyć na pewne profity. Właśnie w pociągu wydało się, ile lat w rzeczywistości ma Ewa Kasprzyk! Podróżujący z nią młodszy partner - Michał Kozerski - poznał prawdziwy wiek aktorki.