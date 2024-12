Halina Frąckowiak zadebiutowała w 1963 roku na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. To właśnie wtedy rywalizowała z Czesławem Niemenem, Zdzisławą Sośnicką czy Krzysztofem Klenczonem. Choć miała tylko 16 lat, zdołała pokonać konkurencję. Została laureatką "Złotej dziesiątki". Ogromny sukces na tym wydarzeniu pozwolił jej na dalszy rozwój kariery. Zaczęła współpracę z zespołami - Czerwono-Czarni, Grupą ABC czy Drumlersami. W 1972 roku rozpoczęła karierę solową i była na prawdziwym szczycie. Niestety jej karierę przerwał poważny wypadek!

Halina Frąckowiak nagrała ponad 20 płyt i kaset, a jej koncerty w Polsce oraz w USA czy Kanadzie gromadziły prawdziwe tłumy wiernych fanów. Niestety w 1990 roku, kiedy wybrała się na kolejny występ, doznała poważnego wypadku samochodowego. Jej fani byli przerażeni tym, co stało się w drodze na jeden z jej koncertów. Gwiazda trafiła do szpitala, ponieważ jej stan był bardzo poważny.

Ucierpiała nie tylko twarz Haliny. Frąckowiak miała połamane nogi i dopiero po opuszczeniu szpitala dowiedziała się, że groziła jej amputacja.

Moi przyjaciele [...] zadbali o to, żeby mnie przywieziono do szpitala do Warszawy, bo groziła mi amputacja nogi. Uratował mi ją pan profesor Tylman ze szpitala na Szaserów. Kiedy wychodziłam do domu, powiedział: „Pani Halino, jestem szczęśliwy, myślałem, że wyjdzie pani bez jednej nogi”. Wcześniej mi tego nie mówił – powiedziała piosenkarka w rozmowie z dziennikarzami "Vivy".