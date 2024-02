W sieci aż huczy od plotek. Poszła na imprezę "tylko dla niego"? Opozda o relacji z Mrozem

Odkąd Joanna Opozda rozstała się z Antkiem Królikowskim, nie związała się z nikim na stałe. Nie raz przekonywała o tym, że w tej chwili najważniejszy jest dla niej syn i nie w głowie ma romanse. Widywana była co prawda sporadycznie z pewnym młodym prawnikiem, ale ostatecznie nie wywiązała się z tego dłuższa relacja. Za to już od ładnych kilku miesięcy plotkuje się o jej znajomości z Remigiuszem Mrozem. Wszystko zaczęło się od niewinnych komentarzy i przekomarzania na Istagramie. Potem jednak oboje nabrali wody w usta. Teraz Joasia postanowiła zdradzić nieco więcej na temat jej relacji z pisarzem. Oboje pojawili się na Bestselerach Empiku. On jako nominowany do nagrody w kategorii książka/kryminał i triller. A ona, jak sama przyznała w rozmowie z Pudelkiem - dla niego!

Joanna Opozda o relacji z Remigiuszem Mrozem: "Pykło między nami i tak zostało"

W dalszej części rozmowy aktorka przyznała, że łączy ją z pisarzem nic porozumienia. - My się za bardzo nie musimy starać. Polubiliśmy się tak... Pykło między nami i tak zostało. Rozmawiamy dużo ze sobą, mamy bardzo podobne poczucie humoru, więc myślę, że to jest "clou". To poczucie humoru jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie. Dużo się śmiejemy. I tak jakoś funkcjonujemy sobie - powiedziała z uśmiechem i nutka tajemniczości. Może jednak cos z tego będzie? Albo już jest?

