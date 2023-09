Mama na wychodnym

Joanna Opozda baluje do 5 rano z młodszym o 10 lat chłopakiem. Po wyjściu z klubu zaczęła się chować. ZDJĘCIA

Joanna Opozda (35 l.) samotnie wychowuje syna. Na szczęście, jak się okazało, jej mama jest nianią małego Vincenta (1,5 r.), więc aktorka może pozwolić sobie na imprezowe wyjścia z domu. Kiedy udaje jej się znaleźć chwilę dla siebie , to baluje do rana. I to z seksownym 25-latkiem.