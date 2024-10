W takich warunkach tyra Gessler. Nie ma lekko!

Wiele osób może zakładać, że praca na planie, do tego w słonecznej Grecji, to sielanka. Prawda jednak nie zawsze tak wygląda. Magda Gessler razem z pozostałymi jurorami show "MasterChef" wybrała się ostatnio do Aten, gdzie odbyła się konferencja prasowa programu. Pogoda, jak to w Grecji, dopisała. W Polsce wrzesień był kapryśny, za to w greckiej stolicy trudno było odetchnąć pełną piersią. Wysokie temperatury dały popalić.

Jak poradziła sobie z nimi Magda Gessler? Miała swój sposób!

Magda Gessler w Grecji. Ale upał!

Okazało się, że królowa TVN-u podeszła do tematu z pełnym profesjonalizmem, choć lekko nie miała. Jurorzy musieli przywyknąć do wspólnej "garderoby", którą był zwykły namiot, a przenośne toalety nie były szczytem luksusu. Upał też zrobił swoje.

Gessler miała tylko jedną prośbę - o klimatyzator, który będzie działał na pełnych obrotach. I dostała to, co chciała.

Magda cierpiała przez wiatr i upał, nie była zadowolona. Ale zacisnęła zęby i dała radę w ciężkich warunkach. Poprosiła jedynie o klimatyzator do "garderoby" i włączenie nawiewu na maksa - mówi jedna z osób obecnych na planie.

Grecka przygoda Gessler - wspólna garderoba i toi-toi

Gwiazdy telewizji, nawet te przynoszące stacjom ogromne zyski, dobrze wiedzą, że nie zawsze mogą liczyć na doskonałe warunki. Gessler doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak działa show-biznes i jak wygląda praca w różnych miejscach na świecie. Trzeba być przygotowanym na wszystko!

Wiadomo, że teraz garderoba w luksusie, innym razem namiot z fotelem… i toi-toi zamiast zwykłych toalet. Tak wygląda praca w telewizji i Magda jest tego świadoma - dodaje osoba, która była na greckim planie "MasteChefa".

Magda, która przecież jest przyzwyczajona do luksusów, w pracy zakłada maskę profesjonalistki i daje radę w każdych warunkach. Kto by się spodziewał?

Tak wyglądają kulisy pracy "MasterChef Polska" i garderoba Magdy Gessler