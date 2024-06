Nie żyje legenda światowego kina Donald Sutherland. O jego śmierci poinformował syn Kiefer Sutherland

Donald Sutherland od lat zachwycał widzów na całym świecie swoimi niezwykłymi kreacjami filmowymi i telewizyjnymi. Jego charakterystyczna obecność na ekranie, niepowtarzalny głos i wyjątkowa zdolność wcielania się w różnorodne role uczyniły go jedną z największych gwiazd światowego kina. Karierę aktorską rozpoczął w latach 60., szybko zdobywając uznanie publiczności i krytyków. W ciągu ponad pięćdziesięciu lat na scenie zagrał setki ról w filmach, telewizji i teatrze. W 2017 roku został uhonorowany Oscarem za całokształt twórczości. Zdobył również dwa Złote Globy.

Nie żyje Donald Sutherland

Donald Sutherland zmarł po długiej chorobie 20 czerwca 2024 r. w Miami. Smutne wieści przekazał syn aktora Kiefer. "Z głębokim żalem informuję, że zmarł mój ojciec, Donald Sutherland. Uważam, że był jednym z najważniejszych aktorów w historii filmu. Nigdy nie zniechęcał się rolą, dobrą, złą czy brzydką" - czytamy w poście.

Donald Sutherland - kariera i życie prywatne

Donald Sutherland urodził się 17 lipca 1935 roku w Saint John w Kanadzie. Początkowo studiował inżynierię na Uniwersytecie w Toronto, ale ostatecznie zdecydował się na aktorstwo, co skłoniło go do przeniesienia się do Londynu i nauki w London Academy of Music and Dramatic Art. Był artystą, którego wpływ na kino jest nie do przecenienia. Jego zdolność do przekształcania się w różnorodne postacie, zarówno w filmach mainstreamowych, jak i artystycznych, uczyniła go jedną z najważniejszych postaci w historii filmu. Grał między innymi w takich hitach jak "Igrzyskach śmierci", "Filary ziemi", "Parszywa dwunastka", "Złoto dla zuchwałych", "Duma i uprzedzenie" czy "Władca marionetek". Był i będzie inspiracją dla przyszłych pokoleń aktorów i widzów na całym świecie. Prywatnie aktor był trzykrotnie żonaty, miał pięcioro dzieci.