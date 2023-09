Marek Niedźwiecki nigdy nie miał żony, a tu coś takiego! "Moje dziecko to już całkiem stara baba"

Edyta Górniak od lat współpracuje z Telewizją Polską. Można ją oglądać na licznych koncertach organizowanych przez TVP. Dodatkowo przez lata zasiadała w jury kultowego "The Voice of Poland" a także była trenerką w "The Voice Kids", gdzie jej podopieczna Roksana Węgiel wygrała program. Teraz piosenkarka wystąpi w nowym programie "Rytmy Dwójki". Oferta, którą dostała od TVP naprawdę robi wrażenie!

Wiemy, ile może zarobić Edyta Górniak w nowym show Dwójki! Kwota robi wrażenie!

Jak donosi serwis "Pudelek", TVP złożyło gwieździe bardzo dobrą propozycję. Informator powiedział portalowi, na jakie wynagrodzenie może liczyć Edyta Górniak.

- TVP stanęła na wysokości zadania, żeby zaangażować ją do programu "Rytmy Dwójki". Edyta Górniak dostała aż trzy garderoby, kierowcę do dyspozycji 24h, dowolność w wyborze utworów, dziewięcioosobową ekipę, a także największą gażę. Za nagranie ośmiu odcinków dostanie 400 tysięcy złotych - podaje "Pudelkowi" informator.

Nowy program zobaczymy już od połowy września w piątki na TVP 2. Show poprowadzą Sandra Kubicka i Izabella Krzan.

Edyta Górniak odbiera nagrodę ,,Super Expressu"