Wdowa po Emilianie Kamińskim pięknie uczciła jego pamięć. Wspaniały gest Justyny Sieńczyłło i zespołu Teatru Kamienica

Emilian Kamiński zmarł 22 grudnia 2022. Po śmierci aktora i dyrektora teatru, bliscy artysty zdecydowali się spełnić jego ostatnią wolę i wspólnie prowadzą założony i uwielbiany przez niego Teatr Kamienica w Warszawie. W niedawnej rozmowie z Jastrząb Post Justyna Sieńczyłło, która przejęła po mężu obowiązki dyrektora teatru, wspominała, ze udaje jej się kontynuować dzieło męża dzięki pomocy całego zespołu: - Dzięki ciężkiej pracy wszystkich, którzy przyłożyli się do premiery – artystów, realizatorów, a przede wszystkim dzięki pracy mojego syna Kajetana Kamińskiego, który jest dla nas podporą. Emilian przygotował go do prowadzenia teatru [...] To są wyjątkowi ludzie, którzy pracują tu nie dla pieniędzy - przekonywała.

Scena Emiliana - wyjątkowe miejsce w Teatrze Kamienica

We wtorek, 19 września, w niemal 15 lat po tym , jak Emilian Kamiński otworzył swój teatr, jego bliscy oraz współpracownicy uczcili go w wyjątkowy sposób. Teatr ma od wczoraj wyjątkowa scenę - Scenę Emiliana. Miejsce pełne ciepła i nostalgii, wypełnione pamiątkami po zmarłym artyście, dyrektorze, szefie - zdjęciami, nagrodami, dyplomami. Tu każdy może w specjalny sposób poczuć jego obecność. Justyna Sieńczyłło podczas uroczystego otwarcia jako pomysłodawcę powstania sceny przedstawiła syna aktorów - Kajetana. Ten jednak zaprzeczył jej słowom, twierdząc, że to odpowiedź na potrzebę całego zespołu teatru. Ludzi, którzy wciąż tęsknią za swoim szefem.

