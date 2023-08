Wdowa po Emilianie Kamińskim o życiu bez męża. Justyna Sieńczyłło zdradza, kto dodaje jej sił

Wdowa po Emilianie Kamińskim zdradziła, kto dodaje jej sił w trudnych chwilach

Choć od śmierci Emiliana Kamińskiego minęło kilka miesięcy, jego żonie wciąż ciężko się pozbierać po utracie ukochanego. - Najbardziej brakuje mi męża. Jego rad, poczucia humoru, dystansu. Tak, jakby mnie połowy nie było - powiedziała Justyna Sieńczyłło w rozmowie z reporterką Jastrząb Post. Po śmierci Kamińskiego, jego bliscy zdecydowali się spełnić jego ostatnią wolę i wspólnie prowadzą założony przez niego Teatr Kamienica w Warszawie. - Dzięki ciężkiej pracy wszystkich, którzy przyłożyli się do premiery – artystów, realizatorów, a przede wszystkim dzięki pracy mojego syna Kajetana Kamińskiego, który jest dla nas podporą. Emilian przygotował go do prowadzenia teatru [...] To są wyjątkowi ludzie, którzy pracują tu nie dla pieniędzy - wspomina Sieńczyłło. Żona zmarłego Emiliana Kamińskiego zdradziła również, kto dodaje jej sił do życia po utracie ukochanego. Okazuje się, że są to goście teatru. - Ale taki dzień jak dzisiaj, kiedy widzę pełny teatr, ludzi, którzy mówią, trzymaj się, jesteśmy z tobą… Wtedy wzruszenie zatyka mi gardło - mówi wzruszona.

Śmierć Emiliana Kamińskiego

Emilian Kamiński zmarł 26 grudnia 2022 r.. W wieku 70 lat opuścił swoją żonę, Justynę Sieńczyłło i trójkę dzieci: Natalię, Kajetana i Cypriana. O śmierci aktora poinformowali jego bliscy współpracownicy. Wówczas na profilu Teatru Kamienica pojawił się poruszający wpis. "Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Emilian Kamiński, twórca i dyrektor Teatru Kamienica, aktor i reżyser. Odszedł przy rodzinie, w swoim domu w Józefowie. Nie ma słów, które potrafiłyby wyrazić smutek i żal pozostawiony w naszych sercach…" - napisali współpracownicy aktora na Facebooku.

