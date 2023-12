Wędzone tofu z czarnym sosem polskim będzie hitem świąt! Poznaj przepis Rozkosznego

Michał Korkosz na swoim koncie ma dwie książki, które podbiły serca smakoszy na całym świecie: „Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami" oraz wydaną niedawno „Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują". Z miejsca stała się ona bestsellerem. "Fresh from Poland: New Vegetarian Coocking from the Old Country", czyli pierwsza książka, podbiła listy bestsellerów Amazona i została okrzyknięta jedną z najlepszych książek kucharskich roku. Książka ukazała się w USA i Kanadzie, a niedługo potem powstały inne edycje językowe. W nowej książce "Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują" autor sięga do współczesnych rozwiązań kulinarnych, w których króluje fuzja odważnych smaków, żywych kolorów i wpływów z całego świata. To z niej pochodzi przepis na Wędzone tofu z czarnym sosem polskim.

Wędzone tofu z czarnym sosem polskim

2 kostki (po 170 g) twardego wędzonego tofu

3 łyżki skrobi kukurydzianej

½ łyżeczki drobnej soli morskiej

½ szklanki (125 ml) neutralnego oleju, np. rzepakowego lub z pestek winogron

1 łyżka całych ziaren pieprzu + trochę do podania

3 łyżki powideł śliwkowych

3 łyżki sosu sojowego

2 łyżki octu jabłkowego

2 łyżki miodu

2½ cm świeżego imbiru w cienkich plasterkach

Odcedź tofu z zalewy i dwa razy odciśnij między kilkoma warstwami papierowego ręcznika. Pokrój kostkę na plastry o grubości 2 cm.

Na talerzu wymieszaj skrobię kukurydzianą i sól. Obtocz plastry tofu i odłóż na bok.

Na nieprzywierającej patelni rozgrzej olej na średnim ogniu. Olej jest gorący wtedy, gdy odrobina bułki tartej natychmiast zaczyna się smażyć. Ostrożnie układaj plastry tofu na oleju tak, by nie pryskał. Smaż 3-4 minuty, aż będą chrupiące i brązowe. Ostrożnie odwróć je i usmaż z drugiej strony. Zmniejsz płomień i zdejmij tofu z patelni. Rozłóż na talerzu wyłożonym kilkoma warstwami papierowego ręcznika. Wylej olej z patelni.

Pokrusz ziarna pieprzu w moździerzu lub włóż do małej strunowej torebki i rozbij dnem rondla. Okruchy pieprzu powinny być większe niż po zmieleniu.

W średniej misce wymieszaj powidła śliwkowe, sos sojowy, ocet, miód, imbir, pokruszone ziarna pieprzu i ¼ szklanki (60 ml) wody. Przelej na ostudzoną patelnię i doprowadź do wrzenia.

Dodaj tofu. Smaż ok. 3 minut, od czasu do czasu polewając sosem, aż zgęstnieje na tyle, by nie spływał z łyżki.

Nałóż tofu na talerze i posyp kruszonym pieprzem.

i Autor: Rozkoszny