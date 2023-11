"Fresh from Poland: New Vegetarian Coocking from the Old Country", czyli pierwsza książka Rozkosznego, podbiła listy bestsellerów Amazona i została okrzyknięta jedną z najlepszych książek kucharskich roku. Książka ukazała się w USA i Kanadzie, a niedługo potem powstały inne edycje językowe, w tym polska wersja zatytułowana "Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami", która szybko stała się jedną z najlepiej sprzedających się książek kucharskich ostatniej dekady. W nowej książce "Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują" autor sięga do współczesnych rozwiązań kulinarnych, w których króluje fuzja odważnych smaków, żywych kolorów i wpływów z całego świata. To polskie wegetariańskie jedzenie zanurzone w wielokulturowym sosie.

Jego przepisami zachwyca się cały świat. Kim jest Michał Korkosz, czyli Rozkoszny?

Michał Korkosz, mimo młodego wieku, jest już autorytetem kulinarnym i autorem wiralowych przepisów, które pokochał internet – jak sernik baskijski czy pieczona feta z figami. Sędziuje w plebiscytach kulinarnych, jest zapraszany do podcastów, programów telewizyjnych i udziela wywiadów, a także pisze dla polskiej edycji magazynu „Vogue”. Jest też uwielbiany przez swoich obserwatorów w social mediach: na Instagramie ma już ponad 400 tysięcy, a na TikToku ponad 200 tysięcy followersów.

Rozkoszny Pop-up w Restauracji Źródło. Spróbuj dań z nowej książki Michała Korkosza

Już od 17 listopada w warszawskiej restauracji Źródło pojawi się niesamowita okazja, by spróbować autorskich przepisów Michała Korkosza z jego najnowszej książki. Akcja potrwa do 3 grudnia. W rozkosznym menu pojawią się trzy dania z książki: karmelizowana dynia z aromatycznymi pestkami i cytrynowym jogurtem; kluski śląskie z kalafiorowo pomarańczowym kremem, kiszoną kapustą, olejem koprowym i prażoną gryką oraz karmelizowany twarogowy sernik baskijski z sosem pralinowym.

