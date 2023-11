Bartek Boratyn zdradza przepis na najlepsze rogale świętomarcińskie. Każdy może zrobić je w domu!

- Za oceanem w święta patriotyczne na stołach królują indyki, więc i my postanowiliśmy dorobić się własnej niepodległościowej potrawy. Moje rogale nie są tradycyjnymi rogalami świętomarcińskimi, ponieważ nie przygotowuje ich na margarynie, co jest tradycyjnym składnikiem w starych poznańskich przepisach, jak również do ich przygotowania nie używam ciasta półfrancuskiego, lecz klasycznego drożdżowego, dzięki czemu każdy może przygotować je bez większych trudności - mówi nam Bartek Boratyn.

Rogale świętomarcińskie - najlepszy przepis

Przepis na ok 10 sztuk rogali

500 g mąki pszennej

75 g cukru

100 g masła

5 żółtek

laska wanilii

rozczyn:

200 ml letniego mleka

50 g cukru

szczypta soli

50 g świeżych drożdży

Mąkę, cukier, wanilię, masło oraz żółtka dajemy do misy robota kuchennego. Mleko delikatnie podgrzewamy, a następnie dodajemy do niego cukier, sól i drożdże. Mieszamy do połączenia składników. Odstawiamy do wyrośnięcia na ok. 15 min. Gdy rozczyn podwoi swoja objętość dodajemy do pozostałych składników i zaczynamy wyrabianie ciasta. W robocie kuchennym najlepiej, aby ciast było wyrabiane ok 20 min na niskich obrotach. Ręcznie ciasto wyrabiamy do momentu, gdy ciasto zacznie odchodzić nam od rąk. Odstawiamy ciasto do wyrośnięcia na około 1 godzinę.

W tym czasie przygotowujemy nadzienie z białego maku.

300 g białego maku

80 g płynnego miodu

80 g cukru

80 g rodzynek

80 g orzechów włoskich

50 g skórki pomarańczowej

1 łyżeczka aromatu migdałowego

1 łyżeczka cynamonu

Skórkę pomarańczową i orzechy włoskie posiekaj. Mak i orzechy włoskie zalej wrzątkiem i odstaw na 15 minut. Odsącz na sitku o drobnych oczkach. Zmiel dwukrotnie. Białka ubij na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier i ubijaj do rozpuszczenia. Do zmielonego maku dodaj pozostałe składniki (oprócz ubitych białek) i wymieszaj. Na końcu delikatnie wymieszaj pianę z białek. Gdy ciasto podwoi swoją objętość przekładamy je na blat posypany mąką pszenną. Ciasto wyrabiamy i rozwałkowujemy na grubość 1 cm, a następnie nakładamy na nie nadzienie. Dokładnie rozkładamy masę makową na całe ciasto. Za pomocą noża dzielimy ciasto na trójkąty (8-10) i zwijamy w kształt rogalika. Odstawiamy na ok. 20 min do wyrośnięcia. Rogaliki smakujemy jajkiem i pieczemy w temp. 180 stopni na złoty kolor ok. 30 min.

Gdy rogale się upieką, odstawiamy do wystudzenia, a następnie polewamy lukrem zrobiony z jednej szklanki cukru pudru i dwóch łyżek soku z cytryny. Opcjonalnie możemy cytrynę zamienić na pomarańcze lub limonkę, dzięki temu nasz lukier nabierze wyjątkowego smaku i zapachu.

