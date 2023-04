Sernik bez cukru będzie hitem Wielkanocy. Bartek Boratyn z "Dzień dobry TVN" dzieli się swoimi przepisami

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spadła z anteny Polsatu! Co się stało?

Widzowie TVN doskonale znają Bartka Boratyna z porannego programu "Dzień dobry TVN", gdzie często pojawia się w kuchni jako gość. Jego desery zachwycają nie tylko gości w studiu, ale również gwiazdy polskiego show-biznesu i warszawiaków, którzy często odwiedzają jego cukiernie. On sam swoją przygodę z gotowaniem rozpoczął już w szkole średniej, a doświadczenie zdobywał w Polsce oraz za granicą. Dziś dzieli się z nami przepisami na mazurki oraz sernik bez cukru i ekspresową babkę dla tych, którzy nie mają czasu na długie godziny w kuchni.

Mazurek czekoladowo - śliwkowy

100 g masła

50 g cukru

200 g mąki

łyżka kakao

1 jajko

200 g ciemnej czekolady

200 g śmietanki 36%

powidła śliwkowe

cynamon

Z powyższych składników zagniatamy ciasto kruche (masło z cukrem+jajko+mąka+kakao). Wałkujemy ciasto na grubość ok. 1 cm i przekładamy do foremki na mazurka. Pieczemy w temp. 170 ok. 20 min.

Upieczone ciasto smarujemy konfiturą śliwkową z dodatkiem cynamonu, a następnie przelewamy ganache z ciemnej czekolady (zagotowana śmietanka wymieszana z czekoladą).

Odkładamy do zastygnięcia na kilka godzin.

Dekorujemy ulubionymi dodatkami.

i Autor: instagram.com/bartekboratyn/

Mazurek orzechowy

100 g masła

50 g cukru

200 g mąki

1 jajko

400 g mielonych orzechów włoskich

200 g kremu orzechowo - czekoladowego

1 opakowanie masy kajmakowej

różne orzechy do dekoracji

Z powyższych składników zagniatamy ciasto kruche (masło z cukrem + jajko + mąka).

Wałkujemy ciasto na grubość ok. 1 cm i przekładamy do foremki na mazurka. Pieczemy w temp. 170 na złoty kolor.

Na upieczone ciasto przekładamy wymieszany krem czekoladowo-orzechowy z mielonymi orzechami włoskimi, a następnie rozgrzewamy kajmak do płynnej postaci i wylewamy na wyłożone orzechy.

Odkładamy do zastygnięcia na kilka godzin. Dekorujemy rożnymi orzechami i skórką pomarańczową (opcjonalnie).

i Autor: instagram.com/bartekboratyn/

Sernik pistacjowy bez cukru

przepis na okrągłą blaszkę o średnicy 20 cm

500 g serka mascarpone

400 g serka Philadelphia

100 g ksylitolu

4 jajka

3 łyżki pasty pistacjowej

Kruszonka:

50 g masła

35 g ksylitolu

łyżka kakao

75 g mąki

świeże maliny do dekoracji

1. Masło, ksylitol, kakao i mąkę ugniatamy do powstania sypkiej kruszonki. Pieczemy na blaszce ok 15 min w temp. 180 st.

2. Serek mascarpone, serek Philadelphia, ksylitol i pastę pistacjową mieszamy w robocie kuchennym na wolnych obrotach do połączenia składników.

3. Następnie dodajemy stopniowo po jednym jajku i mieszamy na wolnych obrotach do połączenia składników i delikatnym ubiciu jajek.

4. Gotową kruszonkę przesypujemy na na dno foremki wyścielonej papierem do pieczenia, a następnie delikatnie wylewamy masę sernikową.

5. Pieczemy w kąpieli wodnej w temp. 150 st. bez termoobiegu ok 100 min.

6. Gotowy, ostudzony sernik wstawiamy do lodówki na całą noc.

Następnego dnia dekorujemy świeżym malinami lub pistacjami.

Maślana babka wielkanocna z cytryną i tymiankiem

6 jajek

250 g cukru

2 łyżki skórki z cytryny

1 łyżeczka suszonego tymianku

300 g mąki pszennej

70 g maki ziemniaczanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

200 g rozpuszczonego masła

100 g białej czekolady

100 g białej polewy

bakalie do dekoracji

500 ml wody

250 g cukru

200 ml rumu

1. Całe jajka ubijamy z cukrem, skórką z cytryny i tymiankiem na puszystą masę - około 10 min.

2. Masło rozpuszczamy i za pomocą pędzla smarujemy dokładnie foremkę.

3. Odważamy za pomocą wagi mąkę pszenną, ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia.

4. Do masy jajecznej wsypujemy mąki, mieszamy do połączenia składników, a na samym końcu wlewamy masło.

5. Gotowe ciasto przekładamy do foremki wysmarowanej wcześniej rozpuszczonym masłem i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170 st. z termoobiegiem.

6. W tym czasie przygotowujemy syrop cukrowy. Do rondelka wlewamy wodę oraz wsypujemy cukier. Gotujemy ok. 20 min. Po tym czasie dolewamy rum i odstawiamy do wystudzenia.

7. Białą czekoladę i polewę rozpuszczamy w kąpieli wodnej.

8. Wystudzona babkę obficie polewamy syropem cukrowym z rumem, a następnie polewamy wierzch białą polewą.

9. Dekorujemy ulubionymi bakaliami.

Najlepiej smakuje następnego dnia.

