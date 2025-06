"Wstyd. To świadczy o was"

"Ballerina" to nowa odsłona popularnego uniwersum "Johna Wicka", która już wzbudza ogromne emocje wśród fanów kina akcji. Premiera filmu przyciągnęła plejadę gwiazd – wśród nich znaleźli się Keanu Reeves, Ana de Armas, a także nasza rodzima aktorka Weronika Rosati. To nie pierwszy raz, gdy Rosati pojawia się na hollywoodzkich wydarzeniach filmowych, jednak tym razem towarzyszyła jej bliska znajoma i producentka Kasia Neiman. Obecność Rosati na premierze to kolejny dowód na to, że aktorka z powodzeniem odnajduje się w świecie amerykańskiego show-biznesu.

Weronika Rosati zdeklasowała zagraniczne gwiazdy. Polka lśni na premierze

Weronika Rosati od niemal dwóch dekad konsekwentnie pracuje na swoją pozycję w branży filmowej w Stanach Zjednoczonych. Ma na koncie współpracę z uznanymi twórcami i aktorami – wśród jej znajomych znajdują się m.in. Jessica Chastain czy Michael Douglas. W zeszłym roku Rosati opublikowała zdjęcie ze wspólnego planu z Alem Pacino, z którym pracowała przy adaptacji "Króla Leara" – projektu, którego była współproducentką.

Podczas uroczystej premiery aktorka zaprezentowała się w stylowej brązowej garsonce ozdobionej srebrnymi guzikami. Stylizację uzupełniła czarnymi sandałami na obcasie oraz torebką marki Louis Vuitton. U jej boku pojawiła się Kasia Neiman – zaprzyjaźniona producentka, z którą Rosati chętnie współpracuje.

Na tym samym wydarzeniu pojawili się również twórcy i główne gwiazdy nowego filmu. Keanu Reeves – jeden z głównych bohterów serii "John Wick" – postawił na klasykę, wybierając ciemnoszary garnitur. Obok niego błyszczała Ana de Armas – odtwórczyni tytułowej roli w "Ballerinie" – w efektownej kreacji Louis Vuitton z ręcznie wyszywanymi srebrnymi detalami. Jej stylizacja wzbudziła ogromne zainteresowanie i była jednym z najczęściej komentowanych looków wieczoru.

