Wesoła uroczystość Chodakowskiej zamieniła się w tragedię! Ten dzień już zawsze będzie kojarzył się z koszmarem

Ewa Chodakowska to znana i lubiana celebrytka, która codziennie motywuje tysiące kobiet do zwiększenia aktywności fizycznej. Królowa fitnessu świętuje dziś, 24 lutego, swoje 41. urodziny. Z tej okazji opublikowała przejmujący wpis w mediach społecznościowych. Równo rok temu wesoła uroczystość Chodakowskiej zamieniła się w tragedię. Ten dzień, który powinien być szczęśliwy, już zawsze będzie kojarzył się z koszmarem, który się wydarzył. "Rok temu w dzień moich urodzin wybuchła wojna... Zamiast celebracji, była rozpacz i odświeżanie co 30 sekund informacji w sieci", wyznała Ewa Chodakowska. W tym roku podjęła decyzję, by inaczej spędzić urodziny. Podzieliła się również refleksją na temat życia i przekazała falę motywacji dla swoich obserwatorów.

Ewa Chodakowska w tym roku, z okazji swoich urodzin, postanowiła odpuścić wszelkie huczne świętowania. W zamian za to postanowiła na kilka dni wyjechać z mężem "z dala od świata". O wszystkim opowiedziała na Instagramie.

"Usiadłam dziś na plaży, po porannym treningu, wzięłam głęboki wdech i poczułam przypływ wdzięczności i pokory. NIC TAK NIE JEST PEWNE W ŻYCIU, JAK TO, ŻE GWARANTOWANE NIE JEST W ŻYCIU NIC! Mam 41 lat! JESTEM SZCZĘŚCIARĄ. Nie przez osiągnięcia... nie przez jakieś sukcesy.. Kiedy liczę moje błogosławieństwa… zaczynam od RODZINY i PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ", napisała Ewa Chodakowska na Instagramie (pisownia oryginalna).

Dalej Chodakowska pisała, że gdyby nie wsparcie bliskich, dziś nie byłaby tu, gdzie jest. Podkreśliła także, że "nie wszyscy mają tyle szczęścia", co ona. "Dziś myślę też o was", napisała wprost.

"Wiele z Was mierzy się na co dzień z trudnościami... przechodzi ciężki okres w życiu.. czuje, ze gdzieś się pogubiło... Przytulam Cię całym sercem! Wiedz ze nie jesteś sama... NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC! Mów na głos, co leży Ci na sercu... Nie wahaj się skontaktować ze mną... w komentarzu... w wiadomości... Zrobię co w mojej mocy, żeby znaleźć dla Ciebie czas", zachęciła (pisownia oryginalna).

W komentarzach pojawiła się fala wsparcia i słów otuchy od obserwatorów. Ewa Chodakowska za wszystkie te głosy bardzo dziękuje. Co jeszcze napisała? Pełen wpis znajdziecie poniżej.

