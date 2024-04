Wiadomo, kiedy odbędzie się ślub Roxy Węgiel i Kevina Mgleja? Znajomy pary się wygadał

Roxy Węgiel i Kevin Mglej już niebawem wezmą ślub?

Roxy Węgiel i Kevin Mglej od samego początku ich związku zmagają się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami. Wiele osób wytyka im różnicę wieku, a także rzekomą zaborczość mężczyzny wobec młodziutkiej wokalistyki. Roxy Węgiel obecnie króluje w "Tańcu z gwiazdami", gdzie zdradziła, że być może Michał Kassin przygotuje ją do pierwszego tańca na jej weselu. Teraz okazuje, że wydarzenie to może odbyć się szybciej, niż wielu się spodziewa. Według doniesień portalu party.pl ślub Roxy Węgiel oraz Kevina Mgleja ma się odbyć jeszcze w tym roku i ma to być ogromne wydarzenie. - Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału Tańca z Gwiazdami, to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date, reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy - miał zdradzić informator party.pl. Co ciekawe, wesele ma odbyć się poza Warszawą.

