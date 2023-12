"Wiadomości" poza TVP! Specjalne wydanie. Jest komunikat! To się dzieje naprawdę!

Potworne, co zrobili 2,5 roku po śmierci Krzysztofa Krawczyka! Wdowa musiała na to patrzeć

Zmiany w mediach publicznych idą pełną parą. Dawna ekipa TVP zdecydowała się na rozpaczliwy ruch. Profil TVP Info na platformie X najwyraźniej ciągle obsługiwany jest przez ludzi z poprzedniego rozdania. - O 19:30 specjalnie wydanie Wiadomości transmitowane dzięki uprzejmości Telewizja Republika i Telewizja Trwam - przekazali autorzy komunikatu. Przypomnijmy, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz w środę, 20 grudnia, odwołał prezesa TVP. To był początek rewolucji. Jeszcze wcześniej do budynku TVP tłumnie przybyli politycy PiS, by bronić dawnej TVP. Później z kolei wyłączony został sygnał TVP Info. 20 grudnia nie nadawano także "Teleexpressu". Na Woronicza non stop dochodzi do większych i mniejszych awantur. Podczas jednej z nich posłowie Suwerennej Polski starli się z dziennikarzem TVN Pawłem Płuską. - "Dziennikarz" Paweł Płuska uciekł z podkulonym ogonem - szydził poseł Robert Bąkiewicz.

Zobacz naszą galerię: Jakie wykształcenie ma Danuta Holecka? Tego się nie spodziewacie

Sonda Podoba Ci się rewolucja w TVP? Tak, trzeba na ostro Nie, to niedopuszczalne Nie mam zdania