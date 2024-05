"Rolnik szuka żony". Ania pokazała tygodniowego synka. I wyznała, że tęskni...

Ania i Jakub z "Rolnika..." zostali rodzicami

Takie historie nie zdarzają się często, nawet w miłosnych show. Ania Derbiszewska zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by dać sobie szansę, może ostatnią, na założenie rodziny. Rolniczka widziała, co to rozczarowanie i zawiedzione uczucia, ale nie chciała rezygnować z marzeń. W jej domu pojawili się trzej kandydaci i początkowo nic nie wskazywało na to, że marzenia Ani się spełnią. Niemal do końca programu miała wątpliwości, czy wybierać któregokolwiek z przybyłych do niej mężczyzn. Ostatecznie zdecydowała się kontynuować relację z Kubą. Nie miała pewności, ale serce podpowiadało jej ten wybór. Gdy zostali sami na gospodarstwie, wszytko potoczyło się w zawrotnym tempie. Potrzeba było niewiele czasu, by oboje poczuli, że to jest to. Zakochani wyznali sobie uczucia, a wkrótce po finałowym odcinku show ogłosili, że spodziewają się dziecka i że się zaręczyli.

Ania Derbiszewska pochwaliła się synkiem

Cała Polska z niecierpliwością wyczekiwała przyjścia na świat ich synka. Wreszcie 15 maja produkcja show poinformowała, że Dariusz, syn Ani i Jakuba jest już na świecie. Posypały się gratulacje i życzenia. Teraz, gdy największe emocje opadły, również Ania pochwaliła się synkiem. Rolniczka wrzuciła na Instagram zdjęcie z synkiem w ramionach.

"Mały Darek Jakub Manikowski dziś ma już tydzień. Powiem Wam, że trochę tęsknię za tym brzuszkiem i tymi kopniakami, nasza ciąża to był fantastyczny czas, jedyny w swoim rodzaju. Teraz przed nami kolejne piękne rozdziały, każdego dnia nasza trójka uczy się siebie nawzajem, każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i emocje" - wyznała Ania w poście. "Też tęskniłam za brzuszkiem, ale przytulanie jest jeszcze lepsze" - zapewniła świeżo upieczoną mamę jedna z fanek. "To będzie wyjątkowy czas, pełen radości i tych trudniejszych chwil... Dziecko jest cudem" - dodała inna.

