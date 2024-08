Widownia Polsatu mocno podzielona po Festiwalu Weselnych Przebojów. Szok, co wypisują w sieci

Festiwal Weselnych Przebojów co roku ściąga do amfiteatru w Mrągowie wielu amatorów dobrej zabawy w rytm skocznej muzyki. Ma być lekko, wesoło i przyjemnie, wszak to wakacje, urlopy i czas na relaks. Festiwal Weselnych Przebojów cieszy się dużą popularnością dzięki swojej rozrywkowej formule, która łączy elementy koncertu, konkursu oraz zabawy. Jest to okazja do wspólnego świętowania przy muzyce, która często kojarzy się z najważniejszymi momentami w życiu, takimi jak śluby i wesela.

Gwiazdy na Festiwalu Weselnych Przebojów

W tym roku na scenie amfiteatru nad jeziorem Czos pojawiło się wiele gwiazd. Dwudniowa impreza rozpoczęła się w piątek, 16 sierpnia. Dzień później, jak zwyczaj nakazuje, odbyły się poprawiny. Pierwszego dnia wystąpili Cleo, Natasza Urbańska, Classic, Zenon Martyniuk, Piersi, Playboys, Poprzeni Kawą Trzy, Miły Pan, Piękni i Młodzi, Defis, Krystyna Giżowska i Andrzej Rybiński. Z kolei w sobotę do tańca zaprosili Wojciech Gąssowski, Skolim, Bartek Wrona z zespołem Just 5, Jacek Stachursky, Classic, Sławomir i Kajra, Michał Wiśniewski, Masters, Top Girls, Szpilki, Boys, Mariusz Kalaga. Całość poprowadzili Ela Romanowska i Rafał Maserak z pomocą Ewy Kasprzyk i Iwony Pavlović.

Impreza podzieliła widzów

Program był obszerny, na scenie pojawiły się gwiazdy, które zaprezentowały swoje wersje największych weselnych przebojów. Koncerty były transmitowane na żywo przez Polsat. A jednak impreza mocno podzieliła widzów. W mediach społecznościowych pojawiło się bardzo wiele sprzecznych komentarzy. Jedni pisali, że była świetna zabawa, inni, że "żenada, cienizna i dramat". W galerii można obejrzeć zdjęcia z imprezy. A Wam, podobało się czy niekoniecznie?

