Niezła z nich para. Rafał Maserak i Elżbieta Romanowska RAZEM na weselu. Pasują do siebie?

Festiwal Weselnych Przebojów to coroczna impreza organizowana przez Polsat w Mrągowie na Mazurach. Letnie koncerty poświęcone muzyce, która najczęściej pojawia się na weselach, cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza wśród fanów gatunków takich jak disco polo, muzyka biesiadna czy taneczny pop. W repertuarze dominują piosenki, które są doskonale znane uczestnikom, zarówno młodym, jak i starszym, co sprzyja wspólnej zabawie.

Romanowska i Maserak jako młoda para

Tegoroczny Festiwal Weselnych Przebojów poprowadzą ponownie Ela Romanowska i Rafał Maserak. To sprawdzony duet gospodarzy, którzy w tym roku po ośmiu latach odnowią "swoją" małżeńską przysięgę. W rolach teściowych zobaczymy Ewę Kasprzyk oraz Iwonę Pavlović, co zapewne oznacza, że nie obędzie się bez wzajemnego dogryzania i żartobliwych uwag. W naszej galerii możecie obejrzeć kadry z przygotowań do wesela.

Kto wystąpi na Festiwalu Weselnych Przebojów?

Festiwal Weselnych Przebojów odbędzie się w dniach 16-17 sierpnia w Mrągowie. Na scenie amfiteatru nad jeziorem Czos będzie można usłyszeć wiele gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej i tanecznej. W piątek, 16 sierpnia wystąpią między innymi: Cleo, Natasza Urbańska, Classic, Zenon Martyniuk, Piersi, Playboys, Poprzeni Kawą Trzy, Miły Pan, Piękni i Młodzi, Defis, Krystyna Giżowska, Andrzej Rybiński. Z kolei w sobotę do tańca zaproszą nas Wojciech Gąssowski, Skolim, Bartek Wrona z zespołem Just 5, Jacek Stachursky, Classic, Sławomir i Kajra, Michał Wiśniewski, Masters, Top Girls, Szpilki, Boys, Mariusz Kalaga. Oba koncerty będą transmitowane na antenie telewizji Polsat. Początek imprezy zaplanowano na godzinie 20.00.

Romanowska tańczyła z Maserakiem w Tańcu z Gwiazdami. Oceniła go w roli jurora!