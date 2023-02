Widzowie narzekają na Filipa Chajzera! Prezenter "DDTVN" musiał się tłumaczyć

Filip Chajzer prowadzi "Dzień dobry TVN" w parze z Małgorzatą Ohme od 2019 roku. Prezenter ma na swoim koncie wiele wpadek. Zarówno tych mniejszych, niewiele znaczących, jak i większych, które doprowadziły do skandali. Mowa na przykład o sytuacji, w której udawał atak paniki przed kamerą. Nie da się ukryć, że niektóre słowa i zachowania prezentera wywołują spore kontrowersje. Mimo to cieszy się on niesłabnącą popularnością wśród widzów ze względu na swoje poczucie humoru i dystans do siebie.

Widzowie narzekają na Filipa Chajzera. Prezenter tłumaczy swoje zachowanie

Tym razem jednak nawet zwolennicy Filipa Chajzera zauważyli, że z prezenterem dzieje się coś niedobrego. Na oficjalnym profilu dziennikarza pod ostatnimi zdjęciami pojawiły się liczne komentarze na temat jego wyglądu i zachowania.

"Mam wrażenie, że ostatnie zmiany życiowe mocno się na Panu odbiły i dodały 10 lat. Mam nadzieję, że szybko przegna Pan kłopoty i wróci do nas poprzedni Filip. Powodzenia",

"Panie Filipie, tęsknię za pana dawna osobowością, nie wiem dlaczego, ale moje wrażenie jest takie, że stał się pan kreowana postacią, która nie bardzo do mnie przemawia. Przemiana, której pan dokonał wizualnie rozminęła się z pana wnętrzem, które tak mnie ujmowało. Mam wrażenie, że zgrywa pan małolata, który wyrwał się spod kontroli. Przepraszam za te słowa, ale żałuję bardzo, że dawny Filip gdzieś się schował".

Filip Chajzer postanowił odpowiedzieć internautce, która napisała pierwszy z komentarzy. Okazuje się, że to produkcja zasugerowała mu "przykręcenie" ekspresyjności…

- To zupełnie nie to. Podobno nie mogę być zbyt ekspresywny, bo to się źle ogląda. Po antenie jestem 100% Filipem. Teraz 55% - czytamy.

Inny internauta uznał, że zmiana w zachowaniu Chajzera to objawy… kaca.

- Zabraniają mi się ekscytować. Muszę być stonowany. Tylko ja stonowany wyglądam jak na kacu - odpisał dziennikarz.

Wy też zauważyliście, że Filip Chajzer jest nieswój?

