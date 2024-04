Widzowie oburzeni po prezentacji kandydatów do "Rolnik szuka żony". W 11. edycji zobaczymy... znaną influencerkę

Uczestnicy "Rolnik szuka żony" 11. edycji. Kto wystąpi?

"Rolnik szuka żony" to niewątpliwie jeden z najbardziej lubianych i najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w telewizji publicznej. Widzowie z zapartym tchem czekali na nową, jedenastą już edycję uwielbianego programu, aby poznać jej uczestników i móc przez najbliższe tygodnie śledzić ich losy i miłosne perypetie. W niedzielę, 30 marca fani programu mogli poznać historie dziewięciorga uczestników, którzy będą szukać swojej drugiej połówki. Wśród nich są nie tylko rolnicy, ale także rolniczki. Kto wystąpi w "Rolnik szuka żony" w 2024 roku? Będzie to m. in. 32-letni Rafał z Mazowsza, Christoph z Dolnego Śląska, 23-letnia Wiktoria z Pomorza, czy 57-letnia Agata z Mazowsza.

Wszystkich uczestników "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii na początku artykułu.

Widzowie oburzeni uczestniczką "Rolnik szuka żony". To znana influencerka

Wśród uczestników programu "Rolnik szuka żony" pojawiła się osoba, którą wiele osób kojarzy z mediów społecznościowych. Okazało się, że 23-latka to znana influencerka, Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska. Młoda kobieta na co dzień zajmuje się rolnictwem, a poza godzinami pracy działa na Instagramie. W sieci obserwuje ją ponad 25 tysięcy użytkowników internetu. Niestety uczestnictwo influencerki nie spodobało się niektórym fanom programu. "Jeśli tiktokerki pchają się do 'Rolnika' to czas chyba przestać to oglądać. To już nie jest ten program, który polubili ludzie kiedy pokazywał autentycznych rolników, którzy szukali miłości. Dziś to trampolina dla influencerów" - pisali w mediach społecznościowych.

Tak randkowali uczestnicy Rolnik szuka żony. Tylko jedna para przetrwała! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.