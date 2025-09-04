Wielka awantura w „Good Luck Guys”. Między Mrozem a Goździalską aż się zagotowało! Mamy nagranie!

To miała być zabawa, ale skończyło się ostrą kłótnią, jakiej dawno nie widzieliśmy w polskim reality-show. W najnowszym odcinku „Good Luck Guys” między Piotrem Mrozem – aktorem znanym z „Gliniarzy” i „Tańca z gwiazdami” – a Moniką Goździalską aż się zagotowało. W ruch poszły nie tylko krzyki, ale i bardzo dosadne słowa.

Goździalska bez cenzury, Mróz też się nie hamuje

Iskrzyło od początku zadania, ale nikt nie spodziewał się, że drobna sprzeczka tak szybko przerodzi się w awanturę. Piotr Mróz oskarżył ekipę Moniki o nieczystą grę, mówiąc:

Wylosowaliście nas, walicie w nas jak w kaczki, a później w bok.

Maoika odpaliła się na te słowa i w emocjach rzuciła:

Ja mogłam sobie, Piotrek, nas...rać na środku.

Piotr nie pozostał dłużny i ripostował:

I mam nadzieję, że to się na was zemści.

Piotr Mróz: „Mnie na huki nie weźmiesz”

Od tego momentu emocje wymknęły się spod kontroli. Goździalska krzyczała:

Nie gadaj do mnie, nie gadaj do mnie!

Piotr odpowiadał ostro:

Nie, ale słuchaj, laska, mnie na huki nie weźmiesz. Ty myślisz, że ty pokrzyczysz i ja się przestraszę?

Cała sytuacja wymknęła się spod kontroli, a pozostali uczestnicy patrzyli z niedowierzaniem.

„On by zaprzedał duszę diabłu” – najmocniejszy cios Moniki

Najostrzejsze słowa padły jednak ze strony Moniki, która uderzyła bezpośrednio w karierę Piotra.

Wiesz, dlaczego on nie zrobił kariery w telewizji? Bo on po prostu za bardzo chce. On by zaprzedał duszę diabłu

– rzuciła z pełną stanowczością, niepomna na fakt, ze Piotr Mróz od dawna jasno deklaruje swoja religijność.

Piotr odpowiedział chłodno:

No to niech ona zachowuje się jakoś normalnie. Nie trzyma ciśnienia, laska.

Jednak widać było, że słowa Goździalskiej mocno go zabolały.

Uczestnicy w szoku, widzowie zachwyceni dramatem

Inni uczestnicy nie kryli, że cała sytuacja zaszła za daleko.:

Zachowanie Piotrka było takie gdzieś tam nie do końca okej. Uważam, że po prostu kilka słów niepotrzebnych

A Czadoman tylko westchnął: „Ja chcę do domu”.

Producenci programu mogą zacierać ręce, bo konflikt Moniki Goździalskiej i Piotra Mroza już teraz wzbudza ogromne emocje. Jeśli ta wymiana zdań to dopiero pierwsze starcie, widzowie „Good Luck Guys” mogą spodziewać się jeszcze ostrzejszych spięć i niezapomnianych scen. Start nowego sezonu już 5 września.