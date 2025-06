Wielka dama tankuje sama! Małgorzata Kożuchowska jeździ porshe w niebotycznych obcasach. Zdjęcia paparazzi!

Małgorzata Kożuchowska uchodzi za jedną z najpiękniejszych i najbardziej eleganckich polskich aktorek. Zawsze wygląda nienagannie - doskonale uczesana, delikatnie umalowana i ubrana tak, że nie da się tego podsumować inaczej niż słowami: klasa i styl! Kiedy paparazzi "przyłapali" ją na stacji benzynowej, nie było inaczej.

Zobacz także: Nie tylko Justyna Steczkowska. Te polskie gwiazdy po 50 wyglądają jak milion dolarów. Świat może się zachwycać!

Małgorzata Kożuchowska wystrojona i ufryzowana. A na nogach? Ale obcasy!

Ostatnio fotografowie wpadli na Kożuchowską, gdy ta tankowała auto. Wysiadła z niego z gracją, choć miała na sobie elegancją sukienkę, obcisłą na górze i lekko rozkloszowaną na dole, z ciekawymi detalami, ale zapewne niezbyt wygodną, kiedy spędza się czas "za kierownicą". Kiedy aktorka postawiła stopę poza swoim luksusowym samochodem, stało się jasne, że to nie kreacja mogła być problemem, a buty Kożuchowskiej!

Gwiazda wybrała się w podróż w klapkach z wysokimi obcasami, które na dodatek miały oryginalny, niespotykany kształt. Czy jazda w takim obuwiu była wygodna, a przede wszystkim bezpieczna?

Zobacz także: Tak wygląda odpicowana siostra Małgorzaty Kożuchowskiej. Mieszka w Paryżu! Są zdjęcia ze wspólnego spaceru

Kożuchowska w klapkach na wysokich obcasach. Tak prowadziła auto warte pół miliona zł

Co prawda kodeks drogowy wprost nie zabrania prowadzenia auta w butach na wysokich obcasach, ale jest to niewskazane, a nawet, jeśli policjant uzna, że źle dobrane do jazdy obuwie powoduje zagrożenie życia i zdrowia, można za to dostać mandat! Małgorzata Kożuchowska wydaje się tym nie martwić. Aktorka prowadziła samochód w butach na wysokich obcasach, na dodatek o niespotykanej, fantazyjnej formie.

Wszystko wskazuje na to, że ma w tym niemałą wprawę - bez problemu ogarniała i tankowała swoje wielkie auto. Aktorka po mieście porusza się wystrojona, uczesana i w wielkim stylu - wozi się bowiem Porsche Cayenne wartym blisko pół miliona złotych.

Zobacz także: Dziecko na "stare lata"? Te gwiazdy zostały mamami wtedy, gdy inni myślą o emeryturze!

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Kożuchowska jeździ autem za pół miliona zł w wysokich obcasach. Jak ona to robi?

Jacek Braciak nie przyjaźni się z Karolakiem i Kożuchowską? Wszystko nam wyjawił! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ Nieżyjący bohaterowie seriali TVP: "M jak miłość", "Klan", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Ryśka w serialu "Klan" grał: Cezary Żak Piotr Cyrwus Cezary Pazura Następne pytanie