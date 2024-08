Wielka drama w domu gwiazd TVN! Marta Warchoł rozstaje się z żoną

Co za wiadomości!

Marta Warchoł i Iwona Widomska wzięły zjawiskowy ślub, pokazując społeczności LGBT, że miłość nie zna granic. Panny młode wystąpiły w bajecznych sukniach, a na weselu w ogrodzie bawił się tłum gości, m.in. z TVN. Zakochane małżonki cały czas pokazują się razem, podróżując po Polsce. W podróż poślubną jednak małżonki nie zdążyły wyjechać, a teraz informują o rozstaniu! Co się stało?

"Wielka drama" w domu gwiazdy TVN

- Wielki uśmiech na zdjęciu i wielka drama w domu :< - napisała Warchoł na swoim profilu na Instagramie prezentując zdjęcie z ukochaną na plaży. - Rozstajemy się na najbliższe kilka dni i będzie to pierwsza tak długa rozłąka od 6 lat 😭 - dodała była gwiazda TVN.

Okazuje się, że zaślubiona z koleżanką z redakcji Warchoł musi wyjechać "za pracą nad morze". Niedawno informowaliśmy, że dziennikarka po ślubie z Widomską już nie pracuje w TVN 24. I choć, jak zapewniała gwiazda TVN nadal działa obrębie tej stacji, jak widać nowe obowiązki będą ją kosztowały konieczność rozstań z ukochaną żoną.

"Możecie zacząć nam współczuć"

- Jak już się pośmiejecie z naszego przywiązania do siebie to możecie zacząć nam współczuć 🥺 jadę za pracą nad morze, ale potem już serio - czas na honey moon ❤️‍🩹 - dopisała zmartwiona rozstaniem Warchoł.

Fani gwiazdy TVN natychmiast pospieszyli z pocieszeniem, słowami wsparcia i zrozumienia trud aktualnej sytuacji małżonek.

- Kochane 😍 będzie trudno ale dacie radę ♥️♥️ i oby za często nie zdarzały się takie dni bez siebie ❤️‍🩹

- Jestem pewien, że po tym rozstaniu jeszcze bardziej zasmakuje wam miesiąc miodowy 🙂👍

- Nie widzę powodu do śmiechu, bo przywiązanie jest czymś wspaniałym ❤ A rozłąka boli tym bardziej, im uczucie jest silniejsze 👭😘 Tyle tylko, że obie możecie się pocieszać wizją miesiąca miodowego :)

- Nie lubię takich rozstań dlatego Wam wspòłczuję😢 ale jest Skype i szybko zleci😍

- Zero powodów do śmiechu. Współczuję każdej parze, która „lubi spędzać czas osobno” i „odpoczywać od siebie”. Choć z drugiej strony, nic mi do tego. Nie mój cyrk i nie moje odpoczywanie od miłości.

