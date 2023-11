Wielka gwiazda TVN odznaczona przez prezydenta Dudę. Uhonorowano także jej męża

Pogodynka TVN i jej mąż Rafał Brzoska, znany biznesmen, założyciel i prezes InPost, zostali nagrodzeni przez prezydenta Andrzeja Dudę w Belwederze. - Jesteśmy zaskoczeni i wdzięczni, że to zaszczytne wyróżnienie przyznano właśnie nam. Zarówno w biznesie, jak i w działalności filantropijnej, niezależnie od różnic narodowych czy politycznych, naszym celem jest niesienie dobra społeczeństwu. To nie jest kwestia polityki, ale moralności, oddania i przyzwoitości. Nie osiadamy na laurach. Mamy zamiar kontynuować nasze wysiłki i apelujemy do innych, aby dołączyli do nas, a Ci którym nie podoba się sposób, w jaki staramy się zmieniać świat na lepsze, niech chociaż nam nie przeszkadzają w naszym wysiłku pomocy innym… - czytamy na omenaafoundation i rafalbrzoska_foundation na Instagramie.

Omenaa Mensah pokazała także filmik z pobytu w Belwederze i sam moment jak prezydent Andrzej Duda zapina im w klapie marynarki Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

