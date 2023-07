Małgorzata Foremniak zagrożona tasiemcem?! Zjadła coś, co każdy z nas wkłada do ust. Wszystko widać na nagraniu

Omenaa Mensah oraz Rafał Brzoska postanowili odnowić przysięgę małżeńską i po raz drugi wziąć ślub. Niedawno na podobny ruch zdecydowali się Anna i Robert Lewandowscy. Czyżby szykowała się nowa moda wśród celebrytów? Huczna impreza Mensah i Brzoski odbyła się z udziałem gwiazd. Pojawiła się na przykład Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Perfekcyjna pani domu relacjonowała wszystko w mediach społecznościowych, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć, jak ślub i wesele wyglądało od środka. Przepiękna suknia panny młodej i szykowny garnitur pana młodego - to na pewno warte odnotowania. Co tu dużo mówić: było na bogato. Rozenek zamieściła na Instagramie nawet nagranie z imprezy i wyznała miłość zakochanej parze.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wzięli drugi ślub! Huczna impreza z udziałem gwiazd. Olśniewająca suknia panny młodej

Małgorzata Rozenek zdecydowała się także na napisanie paru miłych słów na temat Omeny Mensah i Rafała Brzoski.

- To był najpiękniejszy ślub, na jakim byliśmy… Z szacunku do świata, ze zrozumienia różnorodności, wielkiej miłości do sobie nawzajem i innych, powstała ceremonia zapierająca dech w piersiach. Dziękujemy, że mogliśmy być jej częścią. Jak cała Wasza rodzina i wszyscy przyjaciele.Kochamy Was, na dobre i na złe, zawsze - napisała Rozenek.

Myślicie, że skoro tak jej się podobało, to będzie chciała wbić się w trend i odnowić przysięgę z Radosławem Majdanem? Kto wie. Czekamy!

