Obłędne serniki Bartka Boratyna na Wielkanoc. Poleca sam Mistrz!

Boratyn swoją przygodę z gotowaniem zaczął w szkole średniej. Jego marzeniem było wtedy wystąpić w kulinarnym show „MasterChef”, co też mu się udało. Przez kolejne lata zdobywał doświadczenie cukiernicze na całym świecie. Dziś sam prowadzi swoją pracownię, którą chętnie odwiedzają gwiazdy polskiego show-biznesu oraz zwykli mieszkańcy Warszawy. Regularnie pojawia się także w śniadaniówce TVN, gdzie prezentuje przepisy na zachwycające desery.

Dzisiaj Bartek Boratyn dzieli się z czytelnikami SE.pl swoimi mistrzowskimi przepisami na serniki. Spytaliśmy Mistrza, dlaczego serniki? Bartek Boratyn wyjaśnił:

– Sernik ma długą historię w kuchni polskiej i jest silnie zakorzeniony w tradycji kulinarnej tego kraju. Przygotowywany był już od wieków, a dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych deserów w Polsce, szczególnie podczas świąt i okazji rodzinnych.

– Serniki można przygotować na wiele różnych sposobów, co sprawia, że są bardzo wszechstronnym daniem. Mogą być tradycyjne z dodatkiem wanilii lub cytryny, ale także mogą zawierać dodatki takie jak owoce, czekolada, karmel czy bakalie, co pozwala na dostosowanie smaku do indywidualnych preferencji.

– Serniki charakteryzują się kremową konsystencją i delikatną teksturą, co sprawia, że są bardzo przyjemne w jedzeniu. Połączenie puszystego sera z kruchym spodem tworzy idealną harmonię smaków i faktur.

– Choć serniki mogą wydawać się skomplikowane, ich przygotowanie nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Istnieją proste przepisy, i te polecam, które można z łatwością opanować nawet dla początkujących w kuchni.

– Sernik może być spożywany o każdej porze dnia - jako słodkie zakończenie śniadania, deser po obiedzie, podwieczorek, a nawet jako lekka przekąska wieczorem. Jest również nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu.

Teraz, gdy już wszystko jasne, przyszła pora na cztery obłędnie smaczne serniki Bartka Boratyna.

i Autor: Shutterstock Wystarczy kilka składników i 20 minut wolnego czasu, aby zrobić pyszny sernik pistacjowy.

Sernik pistacjowy bez cukru

Przepis na okrągłą blaszkę o średnicy 20 cm

Składniki:

Na sernik:

500 g serka mascarpone

400 g serka Philadelphia

100 g ksylitolu

4 jajka

3 łyżki pasty pistacjowej

Kruszonka na spód:

50 g masła

35 g ksylitolu

Łyżka kakao

75 g mąki

Przygotowanie:

Masło, ksylitol, kakao i mąkę ugniatamy do powstania sypkiej kruszonki. Pieczemy na blaszce ok 15 min w temp. 180 st. Serek mascarpone, serek Philadelphia, ksylitol i pastę pistacjową mieszamy w robocie kuchennym na wolnych obrotach do połączenia składników. Następnie dodajemy stopniowo po jednym jajku i mieszamy na wolnych obrotach do połączenia składników i delikatnym ubiciu jajek. Gotową kruszonkę przesypujemy na na dno foremki wyścielonej papierem do pieczenia, a następnie delikatnie wylewamy masę sernikową. Pieczemy w kąpieli wodnej w temp. 150 st. bez termoobiegu ok 100 min. Gotowy, ostudzony sernik wstawiamy do lodówki na całą noc. Następnego dnia dekorujemy świeżym malinami.

i Autor: Shutterstock Sernik nie opadnie, jeśli w czasie pieczenia trzymamy się własciwych zasad.

Sernik polski

Przepis na foremki o średnicy 20 cm

Składniki:

Masa serowa:

1 kg twarogu tłustego zmielonego 3 razy

5 całych jajek

Skórka otarta z 1 cytryny

Skórka otarta z 1 pomarańczy

Opcjonalnie rodzynki

Laska wanilii

200 g cukru

Kruszonka na spód:

100 g masła

60 g cukru

175 g mąki pszennej

Przygotowanie:

Z podanych powyżej składników zagniatamy kruszonkę. Wysypujemy na papier do pieczenia i pieczemy na złoty kolor ok 15 min w temp 180 st. Do misy robota kuchennego dajemy twaróg (możemy użyć twarogu już zmielonego z wiaderka), do którego dodajemy cukier, wanilię, skórki owocowe i opcjonalnie rodzynki. Na najmniejszych obrotach mieszamy do połączenia się składników. Pojedynczo dodajemy całe jajka. Mieszamy do połączenia składników. Na najmniejszych obrotach „ubijamy” ok 3 min. Za pomocą różki w robocie kuchennym. Foremkę wyścielamy papierem do pieczenia, na który wykładamy papier do pieczenia, a następnie kruszonkę. Masę serową wylewamy na kruszonkę i całość wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 150 st. na 100 min. Na spód piekarnika ustawiamy foremkę z wodą, aby sernik mógł nie piec w kąpieli wodnej. Dzięki temu będzie bardziej delikatny i nam nie opadnie.8. Po upieczeniu sernik studzimy i wstawiamy do lodówki na całą noc. Następnego dnia dekorujemy ulubionymi owocami i bakaliami.

i Autor: Shutterstock.com Pyszny czekoladowo-kokosowy sernik, który zachwyci gości

Świąteczny sernik z masłem orzechowym bez cukru

Proporcje na okrągłą foremkę o średnicy 18 cm

Składniki:

Masa serowa:

500 g serka mascarpone

400 g serka Philadelfia

100 g ksylitolu

3 łyżki masła orzechowego

4 jajka

Łyżeczka przyprawy do piernika

Kruszonka na spód:

100 g miękkiego masła

80 g ksylitolu

180 g mąki pszennej

2 łyżki kakao

Przygotowanie:

Kruszonkę zagniatamy z podanych składników powyżej, na następnie pieczemy na papierze do pieczenia ok 15 min w temp. 180 st. Po ostudzeniu wykładamy nią foremkę również wyścieloną papierem do pieczenia. Do misy robota kuchennego dajemy serek mascarpone, serek Philadelfia, ksylitol, masło orzechowe i przyprawę do piernika. Mieszamy na wolnych obrotach. Stopniowo dodajemy po jednym jajku i mieszamy do całkowitego podleczenie się składników. Masę serowa przelewamy na upieczona wcześniej kruszonkę i pieczemy ok 80 min w temp 150 st. góra dół w kąpieli wodnej (naczynie z woda dajemy na dno piekarnika). Studzimy cała noc w lodowce, dekorujemy ulubionymi bakaliami i owocami.

i Autor: Shutterstock Sernik z Nutellą to obłędnie ciasto bez pieczenia w 4 krokach.

Sernik czekoladowy z 3 składników

Składniki:

4 jajka

300 g kremu czekoladowego

500 g serka mascarpone

Przygotowanie:

Żółtka ubij na puszystą masę, do której dodasz krem czekoladowy. Wymieszaj do połączenia składników. Do masy czekoladowej dodaj serek i wymieszaj dokładnie. W misie robota kuchennego ubij białka na sztywno. Ubite białka dodaj w 3 częściach i wymieszać do pieczenia składników. Sernik piecz w temp. 150 stopni, w kąpieli wodnej przez ok 80 min.

