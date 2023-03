Wielki finał "Sanatorium miłości 5"! To oni zostali Królami Turnusu! Za to Dariusz znów podpadł, "śliski facet"

Wielki powrót Dody do TVP! Będzie trenerem w "The Voice of Poland"?!

MAMY TO! Po 10 odcinkach oglądania nowych pensjonariuszy, zakończyła się już piąta edycja popularnego programu "Sanatorium miłości". Ostatni odcinek był pełen emocji, a uczestnicy wybrali "Króla i Królową Turnusu". Kto wygrał? Te zaszczytne tytuły powędrowały do Iwony oraz Józefa, którzy zasiedli na tronie. - Marzenia się spełniają; moim marzeniem było zostanie królową tej edycji - mówiła wzruszona kobieta. - Czy ja jestem szczęśliwy? Mało powiedziane! Ja nie wiem, jak się do tego ustosunkować! Dziękuję wam za zaufanie, bo to znaczy, że mnie lubicie. Ja też was bardzo, bardzo lubię - wtórował jej wyróżniony senior, zwracając się do pozostałych uczestników.

Widzowie okazali się być wniebowzięci tym wyborem! - No i super. Królowa taka zwyczajna, nie wywyższająca się, elegancka, wesoła. Król elegancki, szarmancki, przystojny. Dobrze wybrali - napisała jedna z internautek. - Józek dumny i dystyngowany mężczyzna a Iwonka kobieta miła i zawsze wypowiadająca się z klasą, jedne z najsmuklejszych nóg tej edycji - dodawała inna. - Super gratulacje. Bardzo dobry wybór.Tylko Darek zawiedziony - napisała kolejna, nawiązując do kontrowersyjnej postawy wymienionego uczestnika.

Co zrobił Dariusz?

Widzowie byli zażenowani jego postawą, czego nie omieszkali wytknąć mu w licznych komentarzach. Czym tak im podpadł w finale? Okazało się, że jego chęć zostania królem była tak wielka, że w głosowaniu postanowił oddać głos... na samego siebie! - Darek to klasyczny narcyz. No nie ma lepszego (wg Niego) kandydata na króla turnusu. Cóż za rozczarowanie. On nikomu tego nie zapomni. A i tak będzie chwalił się że we wszystkim był "królem". "śliski" facet...brrr - czytamy w jednym z licznych, krytycznych względem niego komentarzy. - Myślę, że Darek powinien zarządać powtórzenia głosowania - ironizowano.

Ostatecznie wiemy, że w programie miłość znalazły tylko dwie osoby, czyli Ula oraz Zdzisław, którzy praktycznie zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia! Inni seniorzy nie mieli tyle szczęścia. Szczególnie zawiedziony może być Zbigniew, któremu w oko wpadły Bożena oraz Asia. Finalnie Bożena dała mu kosza, ale widać było, że trochę podcięło to skrzydła sympatycznemu seniorowi.

Przed pożegnaniem uczestnicy mogli zobaczyć jeszcze efekt wcześniejszej sesji foto. Później nadszedł czas pakowania i podsumowań. - Nie płaczemy; to był wspaniały turnus – wspaniały sezon, bo wy tacy jesteście – wyznała na peronie Marta Manowska, ściskając się z kuracjuszami.

Sonda Wolisz "Sanatorium miłości" czy "Rolnik szuka żony"? "Rolnik szuka żony" "Sanatorium miłości" Oba programy lubię tak samo Nie lubię żadnego z tych programów