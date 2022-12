i Autor: AKPA

Wielki powrót Piotra Fronczewskiego! Ma szansę sporo zarobić

Natalia Orłowska, Dziennikarz | pam 9:00

Piotr Fronczewski (76 l.) w ostatnich latach usunął się nieco w cień życia publicznego. Bardzo rzadko pojawia się w mediach. Wybitny aktor wciąż jest jednak aktywny zawodowo. Wiosną był gościem konferencji prasowej poświęconej nowej wersji „Akademii Pana Kleksa”. W poprzedniej, z lat 80-tych to on wcielił się w postać tytułowego bohatera. Teraz zastąpi go Tomasz Kot, ale o panu Piotrze świat jeszcze usłyszy.