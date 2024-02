Wnuczka Franciszka Pieczki zrobi film o dziadku. Alicja chciałaby, by zagrał go aktor "Barw szczęścia"

Tomasz Karolak pojawi się w nowym programie stacji TVN - "Czas na show. Drag me out", który zakłada, że celebryci łączą się w pary z mentorkami, by rywalizować o stworzenie najlepszych transformacji i występów scenicznych. Format będzie można oglądać wiosną 2024 roku. Tymczasem powoli poznajemy pierwszych uczestników. Jednym z nich został właśnie ogłoszony aktor Tomasz Karolak, znany z komedii romantycznych, a także seriali takich jak "39 i pół" czy "Rodzinka.pl". Kim są drag queen? To określenie postaci scenicznej kreowanej przez artystów przedstawiających postacie kobiece przy użyciu efektownych ubrań i mocnego makijażu. Drag queen są najczęściej mężczyźni, ale mogą to być też osoby o innej tożsamości płciowej. W show TVN-u w rolę mentorek mają wcielić się najpopularniejsze artystki drag. - Czy makijaż i taniec na wysokich obcasach oraz w peruce będą dla niego wyzwaniem? Czy Tomek okaże się prawdziwą królową sceny? Tego dowiemy się już niebawem - zastanawiają się twórcy show na Instagramie. Kto będzie oceniał aktora oraz innych uczestników? Poznajcie szczegóły.

Wielki powrót Tomasza Karolaka do telewizji. Zostanie KRÓLOWĄ sceny! Peruka, makijaż i szpilki

Tomasz Karolak na pewien czas zniknął z telewizji, raczej nie widywaliśmy go w nowych produkcjach. Można więc uznać, że udział w "Czas na show. Drag me out" to jego powrót. Występy aktora oraz innych uczestników programu będzie oceniać 3-osobowe jury. Na jego czele stanie Andrzej Seweryn, który zachwycił swoją kreacją drag queen w serialu Netflixa pt. "Królowa". Oprócz niego, uczestników będzie również oceniał piosenkarz Michał Szpak oraz aktorka Anna Mucha. Format poprowadzi z kolei wokalistka Mery Spolsky. - Show oparte będzie na formacie "Drag Me Out”, który miał swoje wersje w Danii i Norwegii - w tym drugim kraju emituje go stacja rozrywkowa TVNorge, należąca do Warner Bros. Discovery. Za produkcją wykonawczą odpowiada Endemol Shine Polska. Program „Czas na Show. Drag Me Out” jest kręcony od końca stycznia br. i zadebiutuje w wiosennej ramówce TVN w paśmie wieczornym. Liczyć ma sześć odcinków - informuje serwis Wirtualne Media.