Wielki skandal na planie "Dziedzictwa"! Odeszły największe gwiazdy! Poszło o mobbing?

Skandal na planie "Dziedzictwa"! Odeszły największe gwiazdy

Sensacyjne wieści dotarły z planu tureckiego serialu "Emanet". Przez pierwsze dwa sezony w rolach głównych występowali: Halil İbrahim Ceyhan i Sıla Türkoğlu. Niestey, śliczna aktorka opuściła serię i to w atmosferze skandalu. Co się stało? Na jaw wychodzą nowe, szokujące informacje w tej sprawie.

O czym jest "Dziedzictwo"?

"Emanet" to opowieść o biednej dziewczynie i bogatym biznesmenie, którzy zaczynają od nienawiści i jawnego konfliktu, ale oczywiście zakochują się w sobie. Serial ma mnóstwo fanów na całym świecie. Niestety Sıla Türkoğlu odeszła z serialu i oskarżyła produkcję o złe traktowanie. Niedługo po niej z serii zniknął Halil İbrahim Ceyhan . Co tam tak naprawdę się dzieje? Produkcja "Emanet" postanowiła wyjaśnić to mediom.

Sıla Türkoğlu, główna aktorka naszego serialu, poinformowała nas, że nie chce grać w nowych odcinkach, a ta prośba nie została przez nas pozytywnie rozpatrzona, ponieważ podpisała kontrakt na trzy sezony. W ostatnim tygodniu zdjęć, aktorka za pośrednictwem prawnika zażądała natychmiastowego rozwiązana umowy, inaczej nie pojawi się na planie. Odrzuciliśmy jej żądania, umowa wciąż ją obowiązuje - napisał w oświadczeniu Karamel Yapım.

Skandal na planie "Dziedzictwa"

Sıla Türkoğlu nie wzięła jednak udziału w kręceniu finału 2. sezonu. Ostatecznie na planie zastąpiła ją dublerka.

Prawnik gwiazdy włączył się w publiczną dyskusję na temat odejścia Sıla Türkoğlu z serialu "Dziedzictwo". Podobnie, jak szef produkcji, mecenas wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, że jego klientka przez dwa lata pracowała w "bardzo trudnych warunkach".

Prawnik gwiazdy mówi o mobbingu

Nawet, gdy moja klientka była chora i miała zwolnienie lekarskie, była zmuszana do pracy siłą i mobbingiem.

Gwiazda "Emanet" ostatecznie poinformowała producenta serialu, że nie będzie w stanie fizycznie i psychicznie kontynuować pracy. 3. sezon "Dziedzictwa" został nakręcony już bez udziału Sıla Türkoğlu.

Postać Seher z serialu "Emanet" była dla aktorki pierwszą główną rolą w jej karierze. Ale po odejściu z serii natychmiast dostała inną, ciekawą propozycję, którą przyjęła. Można ją teraz oglądać w nowej tureckiej noweli "Żurawinowy Sorbet".

Kolega też odszedł

Halil Ibrahim Ceyhan, czyli Yaman z serialu „Emanet” niedługo po odejściu Sıla Türkoğlu, także zrezygnował z dalszego udziału w serii. Ale on odszedł bez skandalu. Aktor po prostu dołączył do obsady „Kirli Sepeti”.

Serial "Dziedzictwo" jest nadal kręcony, więc fani serii mogą spać spokojnie - ciąg dalszy nastąpi.

